SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile casusluk soruşturmasında yargılanıyordu! Hüseyin Gün’ün maskesini MİT düşürdü

Bir diğer isim ise İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesinde 2011-2014 yılları arası Siber Politika ve Uluslararası İlişkiler Direktörü ve İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Martin Howard'dı. Bir diğer kişi MI6 mensubu olan ve Hüseyin Gün tarafından "Eski MI6 Başkanı Richard Moore'un çok yakın arkadaşı" şeklinde rehberine kaydedilen David John Charters.



