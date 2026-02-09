Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile casusluk soruşturmasında yargılanıyordu! Hüseyin Gün’ün maskesini MİT düşürdü

Son dakika haberi: MİT, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi casusluk soruşturmasında kritik bulgulara ulaştı. İddianamede adı geçen şüpheli Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu bağlantılar istihbarat teşkilatı tarafından belgelendi. MİT raporlarında yer alan tespitler, emniyet birimlerinin soruşturma sürecinde elde ettiği delillerle birebir örtüşüyor.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 06:46
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 'Siyasi casusluk' iddianamesinde İmamoğlu'nun milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin kopyalandığı seçim çalışmasını yaptırdığı Hüseyin Gün'le ilgili MİT'nin hazırladığı 2 rapor da yer aldı. Gün'ün hangi yabancı istihbarat servisi mensuplarıyla iltisaklı olduğu tek tek deşifre edildi.

İlk MİT raporunda Gün'le bağlantılı Christopher Paul Mcgrath anlatıldı. İngiltere merkezli denizcilik teknolojileri ve risk istihbaratı alanında faaliyet yürüten Cleanwater Digital Horizon ve Cleanwater Dynamis isimli şirketlerinde Genel Müdür görevinde bulunan Mcgrath X212 Limited isimli şirkette de danışmanlık yaptı.

Mayıs 2024'ten itibaren Türkiye- İsviçre merkezli Prodafd UKL limited isimli siber güvenlik şirketinde de danışmanlık yaptı. Türkiye'deki soruşturmada adı geçer geçmez buradaki görevine son verdiğini duyurması dikkat çekti. Özel sektöre katılmadan önce 11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptı.

İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesindeki unsurların yönlendirmesi ve bilgi toplanması noktasında yönetici pozisyonunda yer aldı.

Mcgrath, 2009'da özel sektöre geçişi sonrasında olimpiyat oyunları kapsamında, teknik karşı casusluk faaliyetlerini de içeren yarı-resmi nitelikteki "Karşı Düşman Keşif Faaliyeti" programının tasarımı ve uygulamasını denetledi.

Hüseyin Gün'ün cep telefon rehberinde kayıtlı şahıslara yönelik bilgiler de MİT'in ikinci raporunda yer aldı.Özellikle Gün'ün irtibatlı olduğu 10 kritik ismin derinlemesine analizi yapıldı.

MİT'in yaptığı tespitlere göre, Terörle Mücadele Bölümü Başkanlığı başta olmak üzere İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş Mark John Spurgeon Allen ile irtibatlıydı.

Bir diğer isim, İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) yöneticiliği yapan ve İngiltere merkezli Clearwater Dynamics isimli şirketinde Teknoloji Direktörü (CTO) olarak görevli Christopher Charles James Sturgess oldu.

Bir diğer isim ise İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesinde 2011-2014 yılları arası Siber Politika ve Uluslararası İlişkiler Direktörü ve İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Martin Howard'dı. Bir diğer kişi MI6 mensubu olan ve Hüseyin Gün tarafından "Eski MI6 Başkanı Richard Moore'un çok yakın arkadaşı" şeklinde rehberine kaydedilen David John Charters.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü olarak görev yapmış David Frank Richmond, 2000-2003 arasında İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkanlığı'nı yürüten Joseph Charles French, İngiliz eski Özel Kuvvetler Komutanı John Taylor Holmes,ABD merkezli Patriot Defense Group ve The Ascendancy Group isimli istihbarat şirketlerinde görevli bulunan Brian Scott, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nde istihbarat analisti ve ABD Başkanı Donald Trump'un 2017-2019 yılları arasında yardımcı asistanlığını yapan Fiona Hill ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Dış İlişkiler ve Operasyonel işbirliğinden sorumlu eski Başkan Yardımcısı David Meidan rapordaki diğer isimler.

İŞADAMI GÖRÜNÜMLÜ İSTİHBARAT ELEMANI

Savcılık Hüseyin Gün'ün iş adamı kisvesi altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu ve bu kişilerle irtibatlı olduğu tespitinde bulundu.

MİT'in tespitleri emniyet birimlerinin yaptığı tespitlerle uyum gösterdi Hüseyin Gün beyanında, kendisini Piiq isimli bir şirketinin olduğunu, bu şirkette eski CIA ajanı Aaron Barr isimli bir ortağı olduğunu dile getirmişti.