SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ile casusluk soruşturmasında yargılanıyordu! Hüseyin Gün’ün maskesini MİT düşürdü
Son dakika haberi: MİT, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi casusluk soruşturmasında kritik bulgulara ulaştı. İddianamede adı geçen şüpheli Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu bağlantılar istihbarat teşkilatı tarafından belgelendi. MİT raporlarında yer alan tespitler, emniyet birimlerinin soruşturma sürecinde elde ettiği delillerle birebir örtüşüyor.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 06:46