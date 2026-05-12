SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu milyonlarca vatandaşın verisini sızdırmştı! Casusluk iddiasına ‘kıskançlık’ savunması

Son dakika haberi: Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, işadamı Hüseyin Gün ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ siyasal casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Silivri'de görülen ilk duruşmada Hüseyin Gün casusluk suçlamasını reddetti, ihbarın kıskançlık kaynaklı olduğunu savundu.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 12.05.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 07:53
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, işadamı Hüseyin Gün ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ 'siyasal casusluk' suçlamasıyla Silivri'de hâkim karşısına çıktı.

İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yabancı istihbarat servislerine bilgi sağladığı kaydedilen tutuklu Hüseyin Gün duruşmada casusluk yapmadığını savundu.

'Manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın oğlu Ümit Deniz Alaçam'ın kendisi hakkında yaptığı casusluk ihbarının da kıskançlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Gün, öz annesinin sürekli olarak kendisini rol model ve ağabey olarak göstermesi dolayısıyla Ümit Deniz Alaçam'ın kendisine husumet ve kıskançlık duyduğunu ileri sürdü.

