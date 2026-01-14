Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun A takımından özel jette uyuşturucu ve fuhuş partisi! SABAH o fotoğraflara ulaştı
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun A takımından özel jette uyuşturucu ve fuhuş partisi! SABAH o fotoğraflara ulaştı
Son dakika haberi: İş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 06:41