SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun A takımından özel jette uyuşturucu ve fuhuş partisi! SABAH o fotoğraflara ulaştı 

Gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in özel jette verilen bu uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı saptandı. Karaca ve Selen Görgüzel verdikleri ifadelerde İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu bu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini, kendilerini de şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını itiraf ederken, her iki ismin de cep telefonlarından jette çekilmiş fotoğraflara SABAH ulaştı.



