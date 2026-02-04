Trend
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! Tutuklu isimlerin ifadelerine SABAH ulaştı: "10 fazla kızla..."
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun güvendiği isimlerden oluşan "A takımı"na yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar su yüzüne çıktı. Savcılık dosyasına giren tanık beyanlarında, ekip üyelerinden Murat Ongun'un Raffles Otel'de organize ettiği toplantılarda kendisini "doktor" olarak tanıttığı iddia ediliyor. Lüks otelde gerçekleşen bu buluşmaların kayıtları ve katılımcı listeleri soruşturma kapsamında inceleniyor.
Giriş Tarihi: 04.02.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 06:35