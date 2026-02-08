SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun siyasi casusluk davasında şok detaylar! Merdan Yanardağ’ın eşinin üzerinden milyonluk transfer

ŞÜPHELİ TRANSFERLER



MASAK raporuna göre Hüseyin Gün'den 10 bin euro nakit para aldığı ortaya çıkan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ'ın "Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri" isimli şirketin ortağı olduğu, bu firmanın faaliyet alanının ise çevrimiçi konuşma, medya içeriklerini ve piyasa araştırmasını analiz etmesini sağlayan yapay zekâ destekli istihbarat toplama firması Lüksemburg merkezli "Talkwalker"a ise 65 bin 546 euro swift işlemi gönderdiği saptandı.



