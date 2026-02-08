Trend
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun siyasi casusluk davasında şok detaylar! Merdan Yanardağ'ın eşinin üzerinden milyonluk transfer
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun siyasal casusluk soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede gazeteci Merdan Yanardağ'ın eşinin, ortağı olduğu şirket aracılığıyla İsviçre merkezli istihbarat firması Talkwalker'a 65 bin 546 euro para transferi yaptığı MASAK raporlarıyla tespit edildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 06:39