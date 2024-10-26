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SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

Son dakika haberi...Emekli promosyon kampanyaları son sürat devam ediyor. Emeklilere ek gelir olan emekli banka promosyonları için emekliler tarafından araştırmalar yoğunlaşırken bankalarda emekli promosyon kampanyaları için rekabete girdi. Bankalar rakamları peş peşe açıklarken emekli promosyonu için rakamları artıran bankalar dikkat çekti. Peki hangi banka banka promosyon kampanyaları için rakamları artırdı? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:47
SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

Son dakika haberleri...Emekli promosyon kampanyaları için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Ek gelir sağlamak için emekliler emekli promosyon kampanyaları için taleplerini artırırken bankalar tarafından açıklanan yeni rakamlar merakları üzerine çekti. Emekliler hangi bankanın daha yüksek emekli banka promosyonu verdiğini araştırmaya devam ederken emekli promosyon kampanyaları için başvuru şartları ne sorusuna cevap arıyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve banka promosyonu için merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

BANKA PROMOSYONU İÇİN REKABET KIZIŞTI

Banka promosyonları emekliler için merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Bankalar ise emekliler tarafından yoğun talep gösterilen emekli banka promosyonları için yeni rakamlar açıklayarak rekabette üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklandığı emekli promosyon kampanyaları için bazı bankalar rakamları artırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank'ın da içerisinde olduğu 13 banka için aratmalar da arttı. Bankalar ise ekim ayı güncel emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detayları duyurdu.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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