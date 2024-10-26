SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.