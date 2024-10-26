SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar arttı! Emekliye ek gelir olacak! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: 24 bin TL için merak edilen detaylar...

BANKA PROMOSYONU İÇİN REKABET KIZIŞTI

Banka promosyonları emekliler için merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Bankalar ise emekliler tarafından yoğun talep gösterilen emekli banka promosyonları için yeni rakamlar açıklayarak rekabette üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklandığı emekli promosyon kampanyaları için bazı bankalar rakamları artırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank'ın da içerisinde olduğu 13 banka için aratmalar da arttı. Bankalar ise ekim ayı güncel emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detayları duyurdu.