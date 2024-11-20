SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

Son dakika haberleri...Emekli promosyon kampanyaları kasımda da devam ediyor. Bankalar tarafından açıklanan banka promosyonu rakamları dikkatleri üzerine çekerken vatandaşların kampanyalara olan taleplerinide artırdı. Bankalar tarafından açıklanan bilgilere göre emekli promosyonu için tavan rakam 24 bin TL oldu. Buna göre emekliler banka promosyonları ile 24 bin TL fırsatı kazanacak. Emekli promosyonu veren bankalar ise sundukları kampanyalar ile daha fazla müşteri çekebilecek.