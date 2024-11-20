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SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

Son dakika haberi...Emekli promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları için araştırmalar yoğunlaştırıldı. Vatandaşların emekli banka promosyonları kampanyasına yoğun talep göstermesi bankalar arasındaki rekabeti de artırdı. Emekli promosyonu için yarışa giren bankalar rakamları tek tek açıkladı. Peki emekli promosyonu veren bankalar hangisi? En yüksek emekli banka promosyonu veren banka hangisi? İşte emekli promosyonu için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:25
SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

Son dakika haberleri...Emekli promosyon kampanyaları kasımda da devam ediyor. Bankalar tarafından açıklanan banka promosyonu rakamları dikkatleri üzerine çekerken vatandaşların kampanyalara olan taleplerinide artırdı. Bankalar tarafından açıklanan bilgilere göre emekli promosyonu için tavan rakam 24 bin TL oldu. Buna göre emekliler banka promosyonları ile 24 bin TL fırsatı kazanacak. Emekli promosyonu veren bankalar ise sundukları kampanyalar ile daha fazla müşteri çekebilecek.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emekli promosyonu veren bankalar emekliler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bankalar ise gösterilen bu talebe karşılık olarak banka promosyonu rakamlarını ve tarihlerini güncelleyerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklandığı emekli promosyon kampanyaları kasım ayında da devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın da içerisinde olduğu 12 banka için aratmalar da arttı. İşte bankaların sunduğu emekli promosyonu için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

İŞTE 12 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

SON DAKİKA: Emekli promosyonu için rakamlar belli oldu! Emekliye 24 bin TL fırsatı: Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı...

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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