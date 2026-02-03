SON DAKİKA | Eskortlara çakarlı araç skandalı! Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhıyla partilere: SABAH o kayıtlara ulaştı

Son dakika haberi İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.



