Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Eskortlara çakarlı araç skandalı! Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhıyla partilere: SABAH o kayıtlara ulaştı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla tatile gittiklerini ifade etti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 03.02.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 07:16
Son dakika haberi İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuştan gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla firari Murat Gülibrahimoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la birlikte tatile gittiklerini söyledi.

İMAMOĞLU GÜLİBRAHİMOĞLU'NIN ÜSTÜNE GEÇİRDİ

Şüpheli kadınlar verdikleri ifadelerde ayrıca, araç içerisinde de ilişkiye girdiklerini iddia etti.

SABAH, o kayıtlara ulaştı. Yapılan incelemelerde 34 ATA 061 plakalı resmi araç dikkat çekti. Aracın bizzat Ekrem İmamoğlu adına 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında koruma kararı olduğu saptandı.

Aynı aracın bu tarihlerde Gülibrahimoğlu tarafından da kullanıldığı 3 Eylül 2021- 13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise doğrudan Gülibrahimoğlu adına şerh kaydı yapıldığı belirlendi.

EN SON TUNCAY YILMAZ'IN ÜSTÜNEYDİ

34 ATA 061 plakalı resmi aracın son olarak ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın üstüne 8 Haziran 2023 tarihinde geçirildiği tespit edildi.