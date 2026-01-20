Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı! Jetteki partileri doğruladı

Son dakika haberi: İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Havadaki bu partilere katılan Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 08:43
Gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in özel jette verilen bu uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı saptandı. Karaca ve Selen Görgüzel verdikleri ifadelerde İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu bu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini, kendilerini de şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını itiraf ederken, bu jette bulunan bir diğer isim ise Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dı.

AYLIK 35 BİN LİRA GELİRLE ÖZEL JET PARTİSİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesine SABAH ulaştı. Gelirini aylık 35 bin lira olarak söyleyen Sağlam, jet partilerinin gösterildiği Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan fotoğrafları doğruladı. "Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki uçağa bindiğim doğrudur. Hem giderken hem dönerken uçağa bindim" derken bu uçağa binmesi için Rabia Karaca'nın aracı olduğunu öne sürdü.

ARKA ODAYA RABİA İLE MURAT GİTTİ

Bu uçağın İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini aktaran Sağlam, uçağa binme amacının ise Kıbrıs'ta yapılacak olan bir güzellik yarışmasında juri üyesi olmasını gerekçe gösterdi.

Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan özel jette yan yana şarap içtikleri fotoğraf gösterilen Sağlam, söz konusu fotoğrafı da doğruladı.

Rabia Karaca ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da özel jette bulunan arka odaya gidip geldiğini aktaran Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" diye konuştu.