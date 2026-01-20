Trend
SON DAKİKA | Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı! Jetteki partileri doğruladı
Son dakika haberi: İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Havadaki bu partilere katılan Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 08:43