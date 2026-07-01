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SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar
SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar
Son dakika haberi: Türkiye'nin kırmızı bültenle iadesini talep ettiği firari FETÖ militanları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek tetikçilik yapmaya devam ediyor. SABAH'ın birçoğunu yurtdışındaki inlerinde görüntülediği o hainler, Adolf Hitler'in kara propagandacısı Joseph Goebbels'in manipülasyon taktiklerini kullanıyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 06:55