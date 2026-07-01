Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

Son dakika haberi: Türkiye'nin kırmızı bültenle iadesini talep ettiği firari FETÖ militanları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek tetikçilik yapmaya devam ediyor. SABAH'ın birçoğunu yurtdışındaki inlerinde görüntülediği o hainler, Adolf Hitler'in kara propagandacısı Joseph Goebbels'in manipülasyon taktiklerini kullanıyor.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 01.07.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 06:55
SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

Son dakika haberi: Türkiye'nin kırmızı bülten ve iadesini talep ettiği FETÖ firarileri, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek ihanet faaliyetlerini sürdürüyor. Örgütün medya ayağındaki bu isimler, yabancı dillerde yaptıkları yayınlarla, bulundukları ülkelerde, Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor. Bu strateji, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in kitleleri manipüle etmek için ürettirdiği ucuz halk radyolarıyla kurduğu tekel mekanizmasını akla getiriyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

Goebbels, o dönemde her eve soktuğu bu radyolar vasıtasıyla yanıltıcı ve yalan bilgileri gerçekmiş gibi sunarak tüm Alman toplumunu manipüle etmeyi başarmıştı. Günümüzde FETÖ firarilerinin yabancı dillerde, "özgürlükçü ve tarafsız basın" adı altında yürüttüğü dijital yayınlar da bu "ucuz radyo" işlevini görüyor; manipülatif içerikleri dünya geneline ulaştırarak modern birer propaganda aygıtına dönüşüyor. Tıpkı Goebbels'in asılsız umut pompalama stratejisi gibi, bugünün örgüt militanları da kendi tabanlarını tutmak ve uluslararası kamuoyunu aldatmak için benzer asılsız senaryolarla yanıltıcı algı operasyonlarına sarılmaya devam ediyor. Algı ekibin her faaliyetleri, mekanizmasının yöneticileri ve yönlendiricileri Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

LİSTE BAŞI DUMANLI

Hrant Dink'in öldürülme davası ve Selam Tevhid kumpasında dönemin başbakanı, bakanlar ve MİT müsteşarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz olarak dinlenmesinde doğrudan sanık olarak yer alan Ekrem Dumanlı, örgütün medya ayağındaki aktörlerden biri. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, TSK personeline, gazetecilere ve bürokratlara kurulan kumpasların algısını bizzat yönetti. FETÖ kumpaslarında gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla adli operasyonların altyapısını kurdu. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce, 2015 yılında yasadışı yollarla Türkiye'den firar etti. Bugün ABD'nin New Jersey eyaletinde kara propagandaya devam ediyor.

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SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

SOSYAL MEDYA MANİPÜLATÖRLÜĞÜN MERKEZİ

X, Instagram hatta Facebook gibi platformlarda, FETÖ'ye bağlı isimleri farklı olan ve ödeme yapılarak mavi tik/onay alınmış onlarca hesap, haber adı altında içerikler servis ediyor. Gündelik yaşamdan sıyrılarak siyasi açıklamalar yapan bu hesaplar ise hep aynı görüntüleri veya kişilerin açıklamalarını paylaşıyor. Vatandaşların sıklıkla maruz kaldığı bu görüntülerde özellikle FETÖ'nün medya organizasyonu tepe yöneticilerinden Cevheri Güven görülüyor. Güven, üst üste erişim engeli alan hesaplarının yerine sürekli yenilerini açarak Türkiye ve yetkililer hakkında kara propaganda faaliyeti yürütmesiyle biliniyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

10 yıl önce, 2016 yılından beri iadesi istenen FETÖ'cü Güven, sözde gazeteci kimliği üzerinden kendisini örgütten farklı bir yerde konumlandırmaya çalışarak örgüt lehine propaganda faaliyetlerine devam ediyor. Bu kripto hesaplar önce tarafsız gibi görünerek milyonlarca takipçiye ulaşıyor; ardından araya sıkıştırılan kurgu, montaj ses kayıtları veya sahte belgelerle toplumsal infial yaratmayı hedefliyor. Operasyonel bir bilgi yayılacağı zaman Cevheri Güven, FETÖ'cülerin sızıntı bilgileri manipüle ederek paylaştığı "fuatavni" isimli hesabın yöneticisi Said Sefa ve anonim hesap ağı aynı dakikalarda senkronize şekilde paylaşım yapıyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

KARA PROPAGANDA STÜDYOSU İSVEÇ'TE

Farklı terör örgütlerinin de firar amaçlı sıklıkla tercih ettiği İsveç'te, FETÖ de güncel medya merkezini konumlandırmış durumda. Nordic Monitor ismiyle kurulan FETÖ yayını, FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt tarafından yönetilen ve örgütün uluslararası alanda kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü bir web sitesi. Bozkurt'un Türkiye'deki son görevi, kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği olarak biliniyor. Site, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü öven paylaşımlar yapmak ve örgüt lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araç olarak kullanılıyor. Nordic Monitor, gazetecilik maskesi altında Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan çok sayıda eylem yaptı.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

GİZLİLİĞİ İHLAL

5 Nisan 2023'te yapılan bir paylaşımda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkan Yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin görseline ve kimlik bilgilerine yer vererek personelin kimlik, makam ve görev bilgilerini açıkça ifşa etti. 6 Ocak 2019'da MİT Hatay Bölge Başkanlığına ait "devletin güvenliği ile iç ve dış siyasal yararlarına ilişkin" gizli bir yazıyı ele geçirerek haberleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2022/4148 sayılı soruşturma dosyasına ait belgeler, 9 Mart 2023'te site üzerinden sızdırılarak soruşturmanın gizliliği alenen ihlal edildi. Bozkurt hakkında; "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Gizliliği İhlal", "İstihbarat Faaliyetleri ile İlgili Bilgi ve Belgeleri İfşa Etmek" ve "Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama" suçlarından yakalama emri bulunuyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

MASKELENMIŞ STK "STOCKHOLM CENTER FOR FREEDOM (SCF)"

İsveç'te aynı yapı sözde "insan hakları kuruluşu" olarak pazarlanan Stockholm Center for Freedom (SCF) oluşturuyor. Kurucuları arasında yine Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş ve Levent Kenez gibi firari tepe medya yöneticilerinin yer aldığı bu oluşum; gazetecilik ve hak savunuculuğu maskesi arkasına gizlenerek tamamen örgüt militanlarının adli dosyalarını aklamaya yönelik çalışıyor. SCF, batılı kurumları ve uluslararası raporları manipüle etmek amacıyla İngilizce olarak hazırladığı sözde Türkiye raporları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesini dünya kamuoyuna hukuk ihlali olarak servis eden bir dezenformasyon kurluşu olarak faaliyet yürütüyor. Ayrıca kendilerini oluşum içinde, FETÖ ile bağlantılı hareket etmediklerini iddia ediyor.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

GEÇMİŞTE DE KİRLİ AĞ İÇİN KALEM OLDULAR

Darbe kalkışmasının üzerinden geçen 10 yılın ardından birçok FETÖ mensubu, uzun süredir saklandıkları yerlerde kendilerini, görüntülerini hatta isimlerini unutturmak istedi. Böylece güncel yapılanma için harekete geçebilecekleri ve kamuoyunda yeniden yer sahibi olmayı amaçladıkları değerlendirildi. Sözde gazeteci kimliğine saklanan FETÖ'nün propaganda ağı, geçmişte yaptıkları birçok operasyon haberiyle insanlara, kurumlara ve topluma zarar verdi.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

EMRULLAH USLU

Emrullah Uslu; Mehmet Baransu'ya TSK'nın gizli belgelerini ulaştıran ve kamuoyunda "bavulcu" olarak bilinen süreçte, Baransu'ya belgelerin asıl aktarımını yapan ve arka planda hangi belgelerin nasıl yayınlanacağını belirleyen kişi olarak biliniyor. Binlerce siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının uydurma terör örgütü iddialarıyla illegal olarak dinlendiği dosyanın medya yürütücüsüdür. Emniyetteki örgüt üyelerinin yasa dışı ses kayıtlarını ve montajlı tapelerini doğrudan Twitter'daki hesapları üzerinden kamuoyuna ilk servis eden kişidir. 7 Şubat 2012'de dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanmaya çalışıldığı operasyondan hemen önce, köşesinde ve sosyal medyasında bu operasyonun lojistik ve psikolojik zeminini hazırlayan spesifik yazılar kaleme aldı.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

ADEM YAVUZ ARSLAN

Kamuoyunda o dönem çokça konuşulan Dink cinayeti işlenmeden önce örgüt imamlarıyla olan irtibatları ve cinayet sonrasında yazdığı "Bi Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonunun Şifreleri" kitabı en somut suç delilidir. Bu kitapta, cinayetteki FETÖ'cü emniyet müdürlerinin rollerini tamamen gizlemiş; suçu ve sorumluluğu doğrudan TSK ve milliyetçi kanadın üzerine yıkmak için sahte belgeler yayınlamıştır. Ankara'da Seferberlik Tetkik Kuruluna (Kozmik Oda) girilmesi sürecinde, Genelkurmay içindeki gizli yazışmaları ve askeri hareketlilik planlarını manşetlere taşıyarak ordunun en mahrem planlarının deşifre edilmesinde ve ardından gelen subay tutuklamalarında aktif rol oynadı. Bu süreçte Türkiye'nin güvenlik duvarı çökertilmeye çalışıldı. Metin Yıkar ile beraber Washington ve New Jersey stüdyolarından "Tr724" ve "Bold Medya" gibi güncel dijital platformlar adına yayın yapıyorlar. Özellikle Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlerini, savunma sanayii başarılarını ve güncel FETÖ yargılamalarını karalamaya odaklı günlük içerikler üretiyorlar.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

MAHREM TARIK TOROS

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Başsavcılığı dosyalarında yer alan tespitlere göre Toros; gazeteci kimliğini perde olarak kullanarak TSK içerisine sızdırılan askeri okul öğrencileri, Harbiye öğrencileri ve muvazzaf subaylardan sorumlu "mahrem imamlık" yaptı. Örgütün yargı birimlerinden aldığı gizli soruşturma bilgilerini (örneğin 17/25 Aralık sürecindeki teknik takip görüntülerini, henüz adliyeye intikal etmemiş dosyaları) televizyon ekranında canlı yayınlarla dakikalarca kesintisiz vererek soruşturmanın gizliliğini ihlal etti ve adli süreçleri sabote etmeye çalıştı. Koza İpek Holding'e kayyum atandığı gün, polise karşı direniş göstermiş ve yayını sabote etmeye çalışmıştı.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

MEDYA FİNANSÖRLERİ VE MOLLALARI

Örgütün en güçlü dönemi olarak bilinen 2000'lerin sonu ve 2010'lu yılların başında örgüt için medya en önemli etkenlerden biriydi. Bunun için özel olarak devasa bütçeler hazırlanıyor ve yönetim şeması genişletiliyordu. Bir kısım medya kuruluşlarını yönetiyor, bir kısım üye ve abone temin ediyor, bir kısım ise emniyet ve adliye tarafından bilgileri sızdırıyordu. Son kısımda ise örgüt üyeleri, bu yayınlar vasıtasıyla ideolojik bağlılıklarına ve yönlendirilmelerine devam ediyordu.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

MEHMET BARANSU

Örgütün adliye ve emniyet kanadından sızdırılan devlet belgelerini manşete taşıyan, kumpas süreçlerinin en aktif yazarıydı. Kamuoyunda "Bavulcu" olarak anılan Baransu; Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarında sahte dijital verileri ve tahrif edilmiş askeri planları gazetecilik başarısı adı altında yayınlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik tasfiye operasyonlarının lojistik ve psikolojik zeminini bizzat inşa etti.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

HAMDİ AKIN İPEK

Bugün Gazetesi ve Kanaltürk gibi dönemin kitlesel medya kuruluşlarının finansörü ve sahibi olarak, bu mecraları tamamen örgütün operasyonel amaçları doğrultusunda birer silaha dönüştürdü. Sahibi olduğu holding kaynaklarını örgüt lehine kara propaganda yapmak ve yargı/emniyet kumpaslarına medya desteği sağlamak için seferber etti.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

REŞİT HAYLAMAZ

Örgütün sözde mollalar olarak adlandırılan en üst düzey ideolojik danışma heyetinde yer aldı. Cihan Haber Ajansı ve Nil Yayınlarının eski genel müdürü sıfatıyla, tabanın ideolojik olarak diri tutulması, örgüt talimatlarının dini bir kılıfla yayılması ve dünya genelindeki kara propaganda konferanslarının koordine edilmesinde başat rol oynadı.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

HALİT ESENDİR

Örgütün medya hafızasını oluşturan isimlerden biri olan Esendir; Zaman Gazetesi'nin ilk genel yayın yönetmeni ve Aksiyon Dergisi'nin kurucu yöneticilerindendir. On yıllar boyunca örgüt liderliğinin stratejik görüşleri ve hedefleri doğrultusunda yayın politikasını şekillendirerek kirlenmiş ağın kurumsallaşmasını sağladı.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

ABDÜLKERİM BALCI

Gazetecilik ve analistlik maskesi altında, örgüt liderinin tabana ulaştırmak istediği gizli ya da açık mesajları, şifreli talimatları üyelere iletmek ve bu mesajların ne anlama geldiğini açıklamakla görevli üst düzey bir ideolojik yönetici (kurye/yorumcu) olarak faaliyet gösterdi.

SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

ERHAN BAŞYURT

Örgütün finansörlerinden Akın İpek'in fonladığı Bugün Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Görevi; emniyet istihbarat birimlerinin hazırladığı kurgu raporları ve sahte ihbar mektuplarını her sabah meşru birer habermiş gibi kamuoyuna sunmak, kumpas davalarındaki hukuksuzlukları "demokratikleşme" ambalajıyla topluma servis etmekti.

#FETÖ