SON DAKİKA | FETÖ’nün Goebbels ağı! Kara propaganda ve ihanete yurtdışında devam ediyorlar

MEDYA FİNANSÖRLERİ VE MOLLALARI



Örgütün en güçlü dönemi olarak bilinen 2000'lerin sonu ve 2010'lu yılların başında örgüt için medya en önemli etkenlerden biriydi. Bunun için özel olarak devasa bütçeler hazırlanıyor ve yönetim şeması genişletiliyordu. Bir kısım medya kuruluşlarını yönetiyor, bir kısım üye ve abone temin ediyor, bir kısım ise emniyet ve adliye tarafından bilgileri sızdırıyordu. Son kısımda ise örgüt üyeleri, bu yayınlar vasıtasıyla ideolojik bağlılıklarına ve yönlendirilmelerine devam ediyordu.



