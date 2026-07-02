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SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor
SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor
Son dakika haberi: Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü ses getiriyor. Dünya basını Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Foreign Policy sitesine göre Avrupa ülkeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dengeleyici bir aktör olarak görüyor.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:43