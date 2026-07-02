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SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin küresel siyasetteki rolü ses getiriyor. Dünya basını Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Foreign Policy sitesine göre Avrupa ülkeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dengeleyici bir aktör olarak görüyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:43
SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin küresel siyasette artan etkisi dünya basınının yakın merceğinde. Batı basını 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne odaklandı. ABD merkezli Foreign Policy dergisindeki analizde NATO Zirvesi ele alındı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Avrupa ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Analize göre Avrupa ülkeleri, Başkan Erdoğan'ın, Trump ile kurduğu kişisel ilişki sayesinde Washington'u dengeleyebileceğini ve ani krizlerin önüne geçebileceğini umuyor.

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SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Başkan Erdoğan'ın hem Trump'la ilişkisi hem de Türkiye'nin savunma sanayii gücü nedeniyle "krizleri dengeleyen aktör" haline geldiği vurgulandı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

AVRUPA İÇİN KRİTİK ROLDE

Yazıda ayrıca "Türkiye, sadece NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan bir ülke değil, aynı zamanda Karadeniz, Ortadoğu ve Ukrayna dosyalarında arabulucu olabilecek az sayıdaki aktörden biri haline geldi" yorumu yapıldı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) yayın organı da Türk savunma şirketlerinin üretim kapasitesi, teknoloji seviyesi ve maliyet avantajı sayesinde Avrupa'nın savunma planlamasında giderek daha kritik rol üstlendiği vurgulandı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

YUNANİSTAN'DA PANİK HAVASI

Yunan medyası ise son günlerde NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda. Yunan askeri analiz sitesi Militaire'deki haberde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da yapması beklenen görüşmeyi ele aldı.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Görüşmenin, F-35 programından NATO'nun güvenlik mimarisine kadar uzanan geniş bir jeopolitik denklemi etkileyebileceği değerlendirildi.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

TEL AVİV, ANKARA'NIN GÜCÜNDEN RAHATSIZ

İsrail'de önümüzdeki aylarda yapılacak genel seçimler öncesinde başbakan adaylarının birinci gündem maddesi Türkiye oluyor. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu eleştirilerin hedefinde.

SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

Netanyahu'ya karşı Bennett-Lapid ittifakı öne çıkıyor. Hepsinin dilinde Türkiye ve Başkan Erdoğan var. Londra merkezli Middle East Eye sitesine göre Türkiye'nin artan etkisi ile savunma sanayiindeki ilerlemeleri İsrail'de ciddi rahatsızlık oluşturuyor.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN