SON DAKİKA | Foreign Policy dergisinde çarpıcı analiz! Krizleri Başkan Erdoğan dengeliyor

AVRUPA İÇİN KRİTİK ROLDE



Yazıda ayrıca "Türkiye, sadece NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan bir ülke değil, aynı zamanda Karadeniz, Ortadoğu ve Ukrayna dosyalarında arabulucu olabilecek az sayıdaki aktörden biri haline geldi" yorumu yapıldı.



