SON DAKİKA | Giresun'da CHP'li başkan Hasbi Dede'den 16 yaşındaki kıza taciz! İğrenç mesajlara SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanının belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya çıktı. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı SABAH'a anlattı ve psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 08:24