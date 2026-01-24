Trend
SON DAKİKA | İBB'nin 2 milyar dolarlık rantına vatandaşlar tepki gösterdi: Dün yeşil alan bugün imar
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Levent'te aldığı tartışmalı karar, bölge sakinlerini ayağa kaldırdı. 36 dönümlük dev arazi, yeşil alan statüsünden çıkarılarak imara açıldı. Yoğun yapılaşmanın yaşandığı Levent'in son yeşil alanlarından biri olan bölge, artık inşaata açık hale geldi. Çevre aktivistleri ve mahalle sakinleri, kararın rant odaklı olduğunu savunarak tepki gösterdi.
