SON DAKİKA | İBB’nin 2 milyar dolarlık rantına vatandaşlar tepki gösterdi: Dün yeşil alan bugün imar

15 Ocak'taki oturumda; daha önce 'yapılaşmaya açılmasın' eylemlerine konu olan arazi için İstanbul'daki en yüksek inşaat yoğunluklarından biri olan 3 emsal kararı alındı. İmar planıyla 2 milyar dolarlık (86.58 milyar TL) rant oluşturuldu. Bu hamleyle, alanın yaklaşık 6 yıl süren 'yeşil alan' niteliği fiilen sona ermiş oldu.