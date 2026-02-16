Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İBB'nin enkaza çevirdiği mahallede vatandaşlar dertli: Verilen sözler tutulmadı mağdur olduk

SON DAKİKA | İBB'nin enkaza çevirdiği mahallede vatandaşlar dertli: Verilen sözler tutulmadı mağdur olduk

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar'da başlattığı kentsel dönüşüm projesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve gelmesiyle durma noktasına geldi. Yıkılması planlanan 491 binadan işlem yapılmazken, rezerv alanda inşa edilen 2 bin 277 dairenin 500'ü boş bekliyor. Hak sahipleri 100 metrekare evlerinin yerine 35 metrekare daireler verildiğini, verilen sözlerin tutulmadığını belirtiyor.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 06:58
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi'nin yerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi, 2019'da İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından akamete uğradı.


CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılamazken, rezerv alanında yapılan 2 bin 277 daireden de 500'ü boş kaldı.

Şehrin göbeğinde enkaz yığınına dönen bölgede oturanlar ve hak sahipleri yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlattı.

'İBB'DE TANIDIK YOKSA İŞİN ZOR'

Hak sahiplerinden Hatice Yaman, "100 metrekare olan evimizi 35 metrekareye düşürdüler ve 'oraya geç' diyorlar.

Başta bize 80 metrekareye razı olursak kafa kafaya takas yapabileceğimizi söylediler. Aynı büyüklükte ev istersek fark ödememiz gerektiğini söylediler, biz de 'ödeyelim' dedik.

Ama şimdi verilen sözler tutulmadı. Şimdi yan komşuma 2+1 verilirken bana 1+1 veriliyor. Üstelik boş balkonlara bile 1+1 daire verdiler. İBB'de tanıdığın yoksa işin zor" ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinden Tuğra Emin Kaya, "Beş kişilik bir aileyiz. Mevcut evimiz 2+1. Ama bize sunulan tek seçenek 1+1 Amerikan mutfaklı daire.

2+1, 3+1 boş daireler olduğunu biliyoruz ama bize gösterilmiyor. Sorularımıza net cevap veren kimse yok. Yaklaşık dört yıldır sürecin devam ediyor.

KİPTAŞ ve ilgili birimlerden açık ve net bilgi alamıyoruz" dedi. Bölgede oluşan enkaz alanları ve yarım kalan yıkımlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

'GEÇMEYE KORKUYORUZ'

Teoman Kahraman ve Ahmet Kutsi Aşık adlı öğrenciler, "Karanlık çökünce buralar ıssız oluyor.

Geçmeye korkuyoruz. Işıkların çoğu yanmıyor. Enkaz alanının görüntüsü hiç hoş değil. Niye yıkmıyorlar, niye bitirmiyorlar anlamıyoruz" diye konuştu.

Seyfettin Dindar ve eşi ise, "Yıkım yapıyorlar, evler sallanıyor. Biz de korkarak yürüyoruz. Apartman kapısını açmaya korkuyorum" dedi.