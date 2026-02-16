Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | İBB'nin enkaza çevirdiği mahallede vatandaşlar dertli: Verilen sözler tutulmadı mağdur olduk
SON DAKİKA | İBB'nin enkaza çevirdiği mahallede vatandaşlar dertli: Verilen sözler tutulmadı mağdur olduk
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar'da başlattığı kentsel dönüşüm projesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve gelmesiyle durma noktasına geldi. Yıkılması planlanan 491 binadan işlem yapılmazken, rezerv alanda inşa edilen 2 bin 277 dairenin 500'ü boş bekliyor. Hak sahipleri 100 metrekare evlerinin yerine 35 metrekare daireler verildiğini, verilen sözlerin tutulmadığını belirtiyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 06:58