SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Kemal K.'nın evinden 1 milyon 665 bin dolar, 10 bin lira, Şehmus K.'nın evinden ise 5 bin 500 dolar ile 860 adet ecstasy hap,1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Enes S.'nin evinde de 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.