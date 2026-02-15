Trend
SON DAKİKA | İBB'nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygun olayında yeni detaylar ortaya çıktı. 30 milyon doları çalan şüphelilerin günler öncesinden hazırlık yaptıkları belirlendi.
Giriş Tarihi: 15.02.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 07:04