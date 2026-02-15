Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İBB'nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

SON DAKİKA | İBB'nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygun olayında yeni detaylar ortaya çıktı. 30 milyon doları çalan şüphelilerin günler öncesinden hazırlık yaptıkları belirlendi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.02.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 07:04
SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Son dakika haberi: İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk paralarının "emanetçi" bırakıldığı Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlunun iki aracının bagajındaki 30 milyon doların çalınması olayı aydınlatıldı.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 ilde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Zanlılarla birlikte çalınan paranın 1 milyon doları ile uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Şüphelilerin aynı siteye soygundan 4 gün önce de sahte plakalı Jaguar otomobille girmeye çalışarak soygun için keşif yaptıkları belirlendi.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz (28), işyerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracında muhafaza ediyordu.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

EŞZAMANLI OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin soygunla ilgili yaptığı çalışmaların ardından İstanbul merkezli, Antalya ve Kocaeli'nde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Baskınlarda Enes S., farklı suçlardan sabıkalı İbrahim Ö., Kemal K., Resul S., Şehmus K. Enes K. ve Ömer Faruk S. gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İBB’nin rüşvet ağına uzanan soygunda yeni detaylar! 30 milyonluk vurgun için keşif yaptılar

Kemal K.'nın evinden 1 milyon 665 bin dolar, 10 bin lira, Şehmus K.'nın evinden ise 5 bin 500 dolar ile 860 adet ecstasy hap,1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Enes S.'nin evinde de 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.