SON DAKİKA | İBB'ye uzanan organize soygunda cevaplanmayan sorular! 30 milyon dolarla ne planlanıyordu!?
Son dakika haberi: İstanbul'da lüks site otoparkında gerçekleşen 30 milyon dolarlık soygun olayında şok detaylar ortaya çıktı. Site otoparkındaki iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalan şebekenin özel olarak oluşturulduğu tespit edildi. Soyguncuların başındaki Kemal Kırmızıdemir'in kendi yaşadığı siteye giriş-çıkış görüntülerini sildirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 06:30