SON DAKİKA | İmralı’dan devlete sadakat açıklaması! Görüşmenin tutanakları yayınlandı
Son dakika haberi: TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'nda gerçekleştirdiği tarihi görüşmede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'nın hedeflerinin federatif yapı veya özerklik olmadığını açıkça ifade etti. Öcalan, aradıkları devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayarak önemli bir mesaj verdi.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 07:10