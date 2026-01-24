SON DAKİKA | İmralı’dan devlete sadakat açıklaması! Görüşmenin tutanakları yayınlandı

Öcalan'ın çağrısına terör örgütü PKK'nın tam uymadığını belirten Yıldız, Öcalan'ın yeni bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın mesajları ise şöyle: Öcalan, Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti ve ender görülen bir cesaret sergilediklerini söyledi. Öcalan, Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'teki 'iç cephe' çağrısına dikkat çekip, Bahçeli'nin de katkı olarak 'el uzatıyorum' dediğini hatırlattı.