SON DAKİKA | İtirafçı Rabia Karaca kirli ağı tek tek deşifre etti! İmamoğlu’nun A Takımı büyük soygunu partilerde planlandı

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu İBB'deki suç örgütünün kullandığı özel jetle yapılan ışıltılı gezilere katılan Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi Karaca, A Takımı'nın İBB'den hortumladıkları paraları, kumar ve fuhuş partilerinde nasıl harcadıklarını anlattı. İfadesinde telefonundaki 48 bin görüntünün kanıt olduğunu belirten Rabia Karaca, şahit olduğu kirli ilişkileri ifşa etti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 15.01.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 06:36
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlülerinin İBB soruşturmasında adı geçen isimlerle özel jetlerde partilere katıldıklarının ortaya çıkmasıyla soruşturma başka bir boyuta taşındı. İBB iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulunmuş Ertan Yıldız, Cebeci hafriyat sahası ve taş ocaklarından elde edilen yıllık 200 milyon dolarlık gelirin önemli kısmının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu özel jet seferleriyle Londra'ya kaçırıldığını söylemişti.

İşte savcı, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz, Merve Eryiğit, Rabia Karaca gibi fenomenlere bu seferlerde neler gördüklerini sordu. İtirafçı Rabia Karaca telefonundaki 48 bin 256 fotoğrafla ekosistemdeki kirli ilişkiler ağını tek tek anlattı. İşte Rabia Karaca'nın soruşturma kayıtlarına geçen ifşaları:

Murat Gülibrahimoğlu'yla 2022-2023 arasında sevgiliydim. Bununla ilgili telefonumda video, fotoğraf, ve yazışmalar mevcut. İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralarla beni ve arkadaşlarımı özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alıyordu. Jet fotoğrafları doğru. Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok gaddar ve içinde çok fazla sır barındırır.

Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli partiler için kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlardı. Murat eğlencelerde döküm sahasından kazanılan paralarla ilgili espiriler yapardı.

VURGUN SOHBETLERİNDE İMAMOĞLU'NDAN BAHSEDİLİRDİ

Bu jet İmamoğlu'nun da misafirlerini ağırladığı sık sık yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı jet. Uçakta sürekli Cebeci döküm sahasıyla ilgili konuşmalar geçerdi. Günlük 50 milyon lira kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu.

MURAT, 5 DAKİKADA 200 BİN DOLARI KUMARDA KAYBETTİ

Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurtdışında kumar oynamaya gittiğimiz doğrudur. Emel Müftüoğlu da buna şahittir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu. Gülibrahimoğlu'nun sanal kumarda 5 dakikada 200 bin dolar kaybettiğini ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı.

EKOSİSTEMİN KOÇBAŞLARI

RÜŞVET, İHALE, NAKİT AKIŞI... HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKTI

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'ndan sonra örgüt hiyerarşisindeki 2 numaralı isim olarak biliniyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde etkin. Resmi bir belediye görevi olmamasına karşın ihalelerin yönetimi, hakediş ödemeleri, davet edilecek firmaların belirlenmesi ve para akışına dair süreçlerde rol aldı.

İmamoğlu'nun kasası olan Keleş, işadamları ile olan rüşvet görüşmelerini ya da rüşvetin teminine yönelik aracılık yaparak sisteme dahil ettiği nakit para akışı sağladı. Rüşvet verdiklerini itiraf eden tüm işadamları rüşvetin Fatih Keleş aracılığıyla istendiğini dile getirmişti. CHP'nin para kulelerinin ortaya çıktığı il başkanlığı alımındaki para sayma görüntülerinde de başroldeydi.

31 MİLYARLIK HAFRİYAT VURGUNUNDA BAŞROLDE

Firari Murat Gülibrahimoğlu ise yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde edilen Cebeci'deki maden/hafriyat sahalarının alımı ve bu sahaların İBB tarafından hafriyat alanı olarak kullandırılmasında başrolde. Rüşvet gelirlerinin şirket hesaplarına aktarılarak rüşvetin toplandığı "sisteme" girişinin sağlandığı, bazı mal varlıklarının İmamoğlu ve Keleş'e ait olduğu tespit edilmişti.

Gülibrahimoğlu, "kaçak hafriyat" sistemi ile 185 milyon 877 bin ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirdi. Maden ruhsatlı alanlara yapılan kaçak hafriyat dökümü neticesinde 2021-2025 arasında 31 milyar lira üzerinde suç geliri elde etti.

Yapılan kaçak dökümler neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 80 milyar lira kamu zararı oluşturdu. Gülibrahimoğlu'nun da Adem Soytekin gibi örgüt adına finansal sorumlu yani 'kasa' görevini 2022 yılından beri sürdürdüğü ifade edildi.

İBB'NİN ÇAKARLI ARAÇLARIYLA ŞEHİR ŞEHİR GEZERDİK

Fatih Keleş'in kız arkadaşı Ayşe Sağlam uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu'ndan temin ederdi. Telefonumda uyuşturucu partilerinin videoları var. Gülibrahimoğlu ile çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklar ile çoğu kez gezerdik. Çakarlı araçlar ile şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk. Çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum.

SINIRLARIN AŞILDIĞI YAŞ GÜNÜ EĞLENCESİ

Lüks villada 2 ve 3 Temmuz 2022'de Murat Gülibrahimoğlu'nun doğum günü partisi 48 saat sürdü. Bu partiye katılan kadınlar ve oryantaller partideki kişileri eğlendirdi. Partide uyuşturucu ikramı yapıldı. Murat Gülibrahimoğlu esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp Fatih Keleş'e ve partideki diğer davetlilere ikram etti.

KAVACIK'TA ÂLEM VİLLASI

Fatih Keleş beni 2022'nin Ramazan ayında annemin evinden zorla çıkararak Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konakları'na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı. Sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. O anlarda Murat GülibrahimoğlAu da vardı.

Murat sadece esrar içerdi. Fatih ise esrarı Murat'tan alıp içti. Dansöz oynatılan, uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi ettiğim o evdir. Beni bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden şikâyetçiyim. Murat ile ilişkime, lüks yaşantıma Fatih Keleş de şahittir.