Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | İtirafçı Rabia Karaca kirli ağı tek tek deşifre etti! İmamoğlu'nun A Takımı büyük soygunu partilerde planlandı
SON DAKİKA | İtirafçı Rabia Karaca kirli ağı tek tek deşifre etti! İmamoğlu'nun A Takımı büyük soygunu partilerde planlandı
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu İBB'deki suç örgütünün kullandığı özel jetle yapılan ışıltılı gezilere katılan Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi Karaca, A Takımı'nın İBB'den hortumladıkları paraları, kumar ve fuhuş partilerinde nasıl harcadıklarını anlattı. İfadesinde telefonundaki 48 bin görüntünün kanıt olduğunu belirten Rabia Karaca, şahit olduğu kirli ilişkileri ifşa etti.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 06:36