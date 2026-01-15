SON DAKİKA | İtirafçı Rabia Karaca kirli ağı tek tek deşifre etti! İmamoğlu’nun A Takımı büyük soygunu partilerde planlandı

VURGUN SOHBETLERİNDE İMAMOĞLU'NDAN BAHSEDİLİRDİ



Bu jet İmamoğlu'nun da misafirlerini ağırladığı sık sık yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı jet. Uçakta sürekli Cebeci döküm sahasıyla ilgili konuşmalar geçerdi. Günlük 50 milyon lira kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu.