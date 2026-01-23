SON DAKİKA | İzmir'de belediyeye bağlı İZFAŞ’ta yolsuzluk ve kripto skandalı!
Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fuarcılık şirketi İZFAŞ'ta yolsuzluk ve yasadışı kripto para madenciliği yapıldığı iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirket binasında kripto para üretimi için kullanılan ekipmanların bulunduğu ve elektrik faturalarında anormal artışlar yaşandığı belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:04