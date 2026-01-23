Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İzmir'de belediyeye bağlı İZFAŞ’ta yolsuzluk ve kripto skandalı!

Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fuarcılık şirketi İZFAŞ'ta yolsuzluk ve yasadışı kripto para madenciliği yapıldığı iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirket binasında kripto para üretimi için kullanılan ekipmanların bulunduğu ve elektrik faturalarında anormal artışlar yaşandığı belirtiliyor.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:04
Son dakika haberi: İZFAŞ'ta bilgi işlem müdürü olarak çalışırken tespit ettiği usulsüzlükleri Cemil Tugay'a ileten Gürkan Arıkan, tazminatsız olarak işten atılınca CİMER'e suç duyurusunda bulunup usulsüzlükleri sıraladı.

CİMER'in konuyu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmesi üzerine savcılık harekete geçti. Savcılığa ifade veren Arıkan, şirketin yazılım hizmeti aldığı taşeron firma ve bazı İZFAŞ çalışanlarının yasadışı kripto para ürettiği, elde edilen gelirin taşeron şirket ve üretime katılan İZFAŞ çalışanları arasında paylaşıldığını, üretim nedeniyle gelen yüksek elektrik faturalarını ise İZFAŞ'ın ödediğini öne sürdü.

Ayrıca 5 milyon liralık envantere kayıtlı elektronik malzemenin el altından satıldığını, etkinliklerde satılan bilet paralarının, bireysel hesaplara aktarıldığını kaydetti. SABAH'a konuşan Arıkan, yolsuzluğun boyutunun 50 milyon lirayı bulabileceğini, bunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:

YASADIŞI KRİPTO

İZFAŞ'ta 2023 yılında yüksek fiyatlarla satın alınan elektronik malzemeler kullanılarak yasadışı kripto para üretimi gerçekleştirildi.

Gaziemir'deki Fuar İzmir'in elektrik altyapısı kullanılarak kripto para borsasında yapılan işlemlerden haksız kazanç elde ettiler. Gelen yüksek miktarlardaki elektrik faturaları da İZFAŞ'a ödetildi. Olayı fark edip belgeleriyle birlikte şirket üst yönetimine rapor ettim.

Ancak dönemin şirket yöneticileri tarafından görevden alınıp başka bir şirkete gönderildim. Yaptığım ihbarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını, yasadışı kripto para üretiminin devam ettiğini gördüm.

İhale ile İZFAŞ'a alınan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki elektronik malzemenin demirbaş listesinde kayıtlı olmasına rağmen şirket deposunda bulunmadığını tespit ettim. Bilgi işlem müdürü olmama rağmen şirkete girişime izin vermediler.

2023 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'oyun günleri' adı altında düzenlenen etkinlikte, salonlara ek sandalye yerleştirilerek oturma kapasitesi iki katına çıkarıldı.

İlave sandalyelerin internet üzerinden satışı ile elde edilen bilet paraları İZFAŞ yerine ödeme sistemi hack'lenerek bazı şirket çalışanlarının belirlediği bireysel hesaplara aktarıldı.

ADALETE HESAP VERSİNLER

İZFAŞ'ın yazılım hizmeti aldığı taşeron firmanın, kripto para üretiminde çalışan bazı personeli aileleri ile birlikte lüks otellerde tatile yolladığını belirten Arıkan, "Bazı çalışanları evlerinde ziyaret ederek elden para verdiler, eşlerinin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferleri yapıldı.

Yaşananları Başkan Cemil Tugay'a ilettim ancak hiçbir adım atılmadı. 3 ay sonra, Kasım 2024'te tazminatsız olarak işten atıldım. Sorumluların tespit edilip adalete hesap vermesini istiyorum" dedi.