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SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

Son dakika haberi...Kadınlara üç maaş hakkı! Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar belli şartları yerine getirdiklerinde hem dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyorlar. Hatta burada üç maaş alma durumu da ortaya çıkıyor. Peki hem babadan hem eşten ayık nasıl alınır? İşte ölüm aylığı, dul maaşı için çoğu kişinin bilmediği o detaylar…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:28
SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

Son dakika haberleri...Kadınlar dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm aylığı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.

SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor.

SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

ÜÇ AYRI AYLIK ALABİLİR

Hatta bu kişi çalışıyorsa bir üçüncü maaş da alabiliyor. Yani kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı işyerindeki maaşı…Ancak oranlar değişiyor. Geliri olmayan eş yüzde 75 oranında aylık alırken geliri varsa yüzde 50'ye düşüyor.

SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

KURUMLARA BAKILIYOR

Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödenebiliyor.

SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

EN AZ 900 GÜN LAZIM

Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şartı aranıyor. Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Yetim maaşı alanların da tek bir geliri olmasına bakılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Yargıtay 21. Hukuk dairesi bir karar ile hem anneden hem babadan yetim maaşı alınabileceğine hükmetti.

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