SON DAKİKA: Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?
Son dakika haberi...Kadınlara üç maaş hakkı! Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar belli şartları yerine getirdiklerinde hem dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyorlar. Hatta burada üç maaş alma durumu da ortaya çıkıyor. Peki hem babadan hem eşten ayık nasıl alınır? İşte ölüm aylığı, dul maaşı için çoğu kişinin bilmediği o detaylar…
Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:28