SON DAKİKA | Kandil’in etrafı için kritik süreç! Tarih belli oldu! PKK o bölgeleri tamamen boşaltacak
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında "saha temizliğinde" önemli bir süreç yaşanıyor. Zap, Metina'nın önümüzdeki şubat ayı sonuna, Kandil'e yakın Hakurk ve Gara'nın ise bahar aylarında boşaltılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 07:46