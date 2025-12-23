SON DAKİKA | Kandil’in etrafı için kritik süreç! Tarih belli oldu! PKK o bölgeleri tamamen boşaltacak

ZAP VE METİNA



Güvenlik kaynakları, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına ilişkin takvimlendirme yaptı. Buna göre, Zap ve Metina'daki temizlik tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar buraların tamamen boşaltılması hedefleniyor.



