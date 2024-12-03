SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Son dakika haberi...Enflasyon oranlarında düşüş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,09 aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,98 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|1,10
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|Şubat
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|1,20
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|Mart
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|3,16
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|3,29
|Nisan
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|3,18
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|3,60
|Mayıs
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|3,37
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|1,96
|Haziran
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|1,64
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|1,38
|Temmuz
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|3,23
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|1,94
|Ağustos
|0,40
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|2,47
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|1,68
|Eylül
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|2,97
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|1,37
|Ekim
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|2,88
|-0,20
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|1,29
|Kasım
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|2,24
|-1,42
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|0,66
|Aralık
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|Yıllık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|Şubat
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|3,10
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|Mart
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|68,50
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|51,47
|Nisan
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|69,80
|4,80
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|55,66
|Mayıs
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|75,45
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|57,68
|Haziran
|7,20
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|71,6
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|50,09
|Temmuz
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|61,78
|5,62
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|41,37
|Ağustos
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|51,97
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|35,75
|Eylül
|7,95
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|49,38
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|33,09
|Ekim
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|48,58
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|32,24
|Kasım
|8,10
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|47,09
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|29,47
|Aralık
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,6 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış yönünde oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 29,4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,3, enerjide yüzde 8,15 ve sermaye mallarında yüzde 30,94 yükseliş görüldü.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15, imalatta yüzde 1,07, su temininde yüzde 1,14 artış gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21, sermaye mallarında yüzde 0,62 artış görülürken enerjide yüzde 2,32 düşüş gerçekleşti.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|1,15
|38,01
|İmalat
|1,07
|31,31
|Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
|-3,58
|4,65
|Su temini
|1,14
|42,11