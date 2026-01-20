Trend
SON DAKİKA | KKTC gezisinin belgelerine SABAH ulaştı! Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nın sponsoru ihaleci şirket
Son dakika haberi: Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerin her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu liderliğinde İBB'yi rüşvet ve yolsuzluğun merkezi haline getiren Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu özel jet kiralayarak gittiği KKTC gezisinin faturasını ihaleci şirkete ödetti.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 07:36