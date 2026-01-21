SON DAKİKA | Kod adı ‘Akrep’! İBB vurguncusu Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör de gözaltında

Karaca, Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerinde burada İmamoğlu'nun A takımının da yer aldığı çok sayıda isimle birlikte, kendilerine özel olarak tahsis edilen 'Sarı oda' da kumar partisi verildiğini söylemiş, Murat Gülibrahimoğlu'nun burada çok kısa bir sürede 300 bin dolar kaybettiğine dikkat çekmişti.



