SON DAKİKA | Kod adı ‘Akrep’! İBB vurguncusu Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör de gözaltında
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal, fenomen Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da olduğu 7 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında, İBB'den yaptıkları milyonluk vurgunla lüks jetlerle Kıbrıs'ta kumar partileri düzenleyen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ikinci sevgilisi olduğu ortaya çıkan 'Akrep' lakaplı Tuana İyigör'ün de olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 07:08