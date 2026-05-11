SON DAKİKA | Köşeye sıkıştı yalana sarıldı! Özgür Özel'e Gürsel Tekin'den tepki: İçim yanıyor partinize sahip çıkın

Son dakika haberi: Partisindeki skandalları görmezden gelen ve devlet yetkililerine iftira atarak suçu bastırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki büyüyor. CHP'nin içine düştüğü durumu değerlendirip partililere seslenen eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin; "İçim yanıyor. Partinize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 11.05.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 06:26
Son dakika haberi: Partisindeki yolsuzluk, rüşvet, taciz, şantaj çarkını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel, partisinde yaşanan krizlere 'Dur' demek yerine yalan siyasetine sarılıyor ve giderek daha da batıyor.

CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon eurolu rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürmesi gün yüzüne çıkmıştı.

Herkes CHP Başkanı Özel'den konuya ilişkin bir açıklama beklerken Özel, 8 Mayıs akşamı katıldığı programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'in iftira niteliğindeki açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, partililerden Özel'in açıklamalarına ve kayıtsızlığına öfke büyüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SABAH'a konuşan Gürsel Tekin, "İçim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Yani tertemiz bir siyasi hareketin Türkiye kamuoyunda bu meselelerle anılması doğrusu gerçekten beni çok üzüyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Aylardır içim yanıyor. Sadece bugün değil. Aylardır bu sorunlardan dolayı içim yanıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum.

Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın" dedi. CHP'de yaşanan yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık olaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e o dönem bütün yalılar, köşkler bomboştu.

Atatürk'ün kız kardeşi, yeğenleri, manevi evlatları vardı. Hiçbirisine bir çöp bırakmadı. Sonrası İsmet İnönü, sonrası Bülent Ecevit, sonrası Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebi liderlerinin hassasiyetidir" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL DERHAL İSTİFA ETMELİ'

CHP'den ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz: Özgür Bey maalesef konuştukça batıyor. Yalan Özgür Özel'in ağzına yuva yapmış. VIP araç konusunda sürekli farklı beyanlar verdi ve en sonunda bunu kabul etmek zorunda kaldı. Uşak Belediyesi'nin parası, Uşak halkının vergileriyle oluşuyor. CHP ise merkezden para alan bir siyasi parti. Bunu bile bilmeyecek kadar gerçeklerden kopuk durumda.

CHP genel başkanı, sabah söylediği yalanı akşam kabul etmek zorunda kalacak kadar aciz duruma düşmüştür. Uşak Belediyesi'nin 3 kuruşluk parasına kadar düşmüş vaziyetteler. Hani halkın değerlerine bağlıydınız siz? Lüks araçlarda ne işiniz var sizin? Kendisi derhal istifa etmelidir.

'HASTALIKLI ZİHNİYET'

CHP'li Siyaset Bilimci Bülent Gürsoy: CHP'de şu an bir zihniyet problemi var. Böyle bir partinin genel başkanı, devletin hukuki ve mali düzeni konusunda sıra dışı yaklaşımlar gösteremez. "Devletin bir cebinden aldım, diğer cebine koydum" gibi basit bir bakış açısı CHP genel başkanına yakışmaz. Bunu özellikle Uşak olayı için söylüyorum.

Uşak Belediyesi'nin bir iştirakinden CHP Genel Başkanı'nın makam aracının iç tasarımının ödenmesi ve gerekirse kamu zararının karşılanacağına dönük ifadeler, "Nasıl olsa devletin bir cebinden diğer cebine geçiyor" mantığıyla izah edilemez. Bu zihniyette hastalıklı bir durum var.

#GÜRSEL TEKİN #ÖZGÜR ÖZEL #CHP