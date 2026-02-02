Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Mağdur kadın itirafçı oldu VIP partileri anlattı: İBB vurguncularının fuhuş yuvası: Raffles Otel 2604 No’lu daire

Son dakika haberi: Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerin skandallarına bir yenisi eklendi. Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 06:29
Son dakika haberi: Hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in başını çektiği İBB vurguncularının özel jetli uyuşturucu, fuhuş ve kumar partilerinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıktı.

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlendi. 11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı oldu.

BAZ KAYITLARI EŞLEŞTİ

Ongun, Köksal ve Bağdatlı'nın İBB'deki soruşturma aşamasında daha önce de "Kızıl saçlı kadın" ve bir kadın gazetecinin mesken tuttuğu Raffles'daki dairede haftada 3 gün gizli toplantılar yaptıkları kamuoyuna yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalkın itirafçı olarak, Ongun ve ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü.

MAMA'SININ İSMİNİ VERDİ

İfadesine 6 ay önce uyuşturucu kullandığı itirafıyla başlayan Çalkın," Bundan dolayı pişmanım. İfademin başında belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim" dedi.

"Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'la bu kişinin tanıştırdığını ve kendisini pazarladığını söyledi.

ÖNCE KENDİSİ SONRA KASASI BİRLİKTE OLDU

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la ise yine 2023 yılında Zorlu Raffles otelde bir kez birliktelik yaşadığını aktaran Çalkın, "Kendisi beni Gülşah Rojin Demir'den istedi. Ongun ile yaşadığım cinsel ilişkiden pişmanım. Ekonomik durumumun sıkıntılı olmasından dolayı böyle bir şey yaşadım.

Murat Ongun'u twitter'dan fotoğrafını gördüğüm için otelde direkt tanıdım. Murat Ongun ile cinsel ilişkimden yaklaşık 1 ay sonra Emrah Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım. Murat Ongun, Emrah'a beni önermiş olabilir" dedi.

BAĞDATLI PARAYI RULO YAPARAK KULLANARAK UYUŞTURUCU İÇERDİ

Çalkın, "Emrah Bağdatlı yanımda uyuşturucu madde kullandığını net olarak hatırlıyorum. Emrah Bağdatlı, kokain maddesini benimle birlikte diğer cinsel birliktelik için otele gelen kadınlara aldırttı.

Benim yanımda cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak burnundan bu uyuşturucu maddeyi çekti. Kendisi ile cinsel birlikteliğimizden grup yapmak istedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Gülşah Rojin Demir, cinsel ilişkiden sonra ödemeyi Emrah Bağdatlı'dan aldı" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK MAĞDUR KADIN VAR

"Gülşah Rojin Demir; Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Hüseyin Köksal'a kadın ayarlayan kişidir. Raffles oteli bu iş için kullandıkları mekandır. Benim gibi bir çok mağdur kadın vardır" diyen Çalkın, "Melisa, Reyhan, Burcu, ismini hatırlayamadığım yabancı kişi bunlardan bazılarıdır.

İsmini Melisa Gadiş olarak hatırladığım kişi fotoğrafta gördüğüm kişidir. Bu kişinin avukat olduğunu biliyordum. O da bizim gibi Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ile cinsel birliktelik yaşayıp olayın mağduru olmuştur. Psikolog Reyhan isimli arkadaşım da Hüseyin Köksal ile cinsel birliktelik yaşamıştır" dedi.

AVUKAT VE MAMA'YA TUTUKLAMA

Çalkın, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 'Mama' kod adlı Gülşah Rojin Demir ve avukat Melisa Gadiş'in de olduğu 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ONGUN: İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ'NÜN YÖNETİCİSİ

Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü hiyerarşisinde yönetici konumunda yer alıyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren gerek basın danışmanlığı, bir dönem İBB basın sözcülüğü görevinde bulundu ve İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin başında yer alan bir isim.

İBB dava dosyasına göre Ongun, İBB iştiraklerinden Medya AŞ, Kültür AŞ ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı'na ilişkin tüm yetkiyi kendisinde topladı. Bu birimlerin bünyesinde gerçekleşecek ihalelere girecek firmaların belirlenmesi, yapılacak ödemeler, sosyal medya ve basın yapılanması gibi önemli süreçleri yürüttü.

İddianameye göre İBB'nin milyonluk reklam ihalelerinin tek adresi olarak Ongun gösteriliyordu. Dosyada yer alan çok sayıda müşteki Ongun'un reklam pastasını kendi ekibine aktardığını ve mağdur edildiklerini dile getirmişti.

ONGUN'UN PRENSİ BAĞDATLI

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ile dostluğu aynı televizyon kanalında çalışmalarıyla başladı. Ongun, muhabirken Bağdatlı onun kameramanıydı. Ongun'un Medya A.Ş.'nin başıan geçmesiyle ihaleler Bağdatlı'nın kurduğu şirketlere aktarıldı.

Kameramanlıktan milyonluk iş adamlığına terfi eden Bağdatlı, Beykoz'da lüks bir sitede ev alabilecek bir seviyeye ulaştı. Bağdatlı'nın İBB'ye yönelik geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan operasyondan hemen önce sınır kapısından çıkarak yurt dışına firar eden bir isim olarak dikkat çekiyor. Ongun'la yurt dışı ve yurt içinde sıklıkla beraber olan Bağdatlı'nın birlikte çektirdiği tatil fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

KARPUZ DANIŞMANLIK'A PARA AKTI

Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te değeri milyarları bulan 60'tan fazla ihale aldığı saptanmıştı. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

BDDK raporuna göre ise yalnızca dört yıllık geçmişi olan Bağdatlı'ya ait Karpuz Danışmanlık şirketine 360 milyon TL'lik para trafiği belirlendi. Raporda, Karpuz Danışmanlık ile örgütün bir diğer kasası Hüseyin Köksal'a ait tekstil firması arasında 312 milyon TL'lik transfer tespit edildi.

KÖKSAL HEM KASASI HEM TAHSİLATÇISI

Raffles Otel'deki VIP odayı mesken tutan 3 isimden biri olan reklamcı ve tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ise İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu olarak yargılanacak isimlerden. İmamoğlu'nun, "Medya işine girdiğinden dolayı hükümet tarafından sana baskı gelir.

Tekstil işinde kredi kullanamazsın. Bu sebeple sana 2 tane reklam şirketi kuralım. Bu şirketler üzerinden belediyedeki reklam ihalelerine girersin" diyerek İBB'nin milyarlık reklam pastasından pay verilen isimler arasında yer alıyor.

ULUS'TAKİ VİLLA'YI KÖKSAL ÜZERİNDEN ALMIŞTI

Köksal özellikle haraca bağlanan iş adamlarından alınan milyonlarca liralık rüşvet paralarının toplandığı isimlerden bir tanesi. İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam ihalelerinden gelen rüşvet paralarından iş adamı Haluk Ulusoy'a 5 milyon dolar borç para verdiği, geri alamayınca da Ulusoy'un Levent'teki villasını, kasası Hüseyin Köksal üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı.