SON DAKİKA | Mağdur kadın itirafçı oldu VIP partileri anlattı: İBB vurguncularının fuhuş yuvası: Raffles Otel 2604 No’lu daire
Son dakika haberi: Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerin skandallarına bir yenisi eklendi. Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 06:29