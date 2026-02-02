SON DAKİKA | Mağdur kadın itirafçı oldu VIP partileri anlattı: İBB vurguncularının fuhuş yuvası: Raffles Otel 2604 No’lu daire

KARPUZ DANIŞMANLIK'A PARA AKTI



Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te değeri milyarları bulan 60'tan fazla ihale aldığı saptanmıştı. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.



BDDK raporuna göre ise yalnızca dört yıllık geçmişi olan Bağdatlı'ya ait Karpuz Danışmanlık şirketine 360 milyon TL'lik para trafiği belirlendi. Raporda, Karpuz Danışmanlık ile örgütün bir diğer kasası Hüseyin Köksal'a ait tekstil firması arasında 312 milyon TL'lik transfer tespit edildi.



