SON DAKİKA | MASAK’ın Erden Timur raporu ortaya çıktı! Bahis baronu Veysel Şahin ile milyarlık karapara akladılar

MİLYARLIK PARA HAREKETİ



İncelemelerde, Timur'un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 44 bin 273 işlemde, 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarlı para transferi alma, 13 bin 195 işlemde 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarlı para transferi yaptığı saptandı.



