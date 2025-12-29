Trend
SON DAKİKA | MASAK'ın Erden Timur raporu ortaya çıktı! Bahis baronu Veysel Şahin ile milyarlık karapara akladılar
Son dakika haberi: MASAK, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, karapara aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Veysel Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar 'şüphelisi' 93 ismin Timur'un şirketine yaptığı para transferleri deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:32