SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan enflasyon analizi: Talepteki yavaşlamaya dikkat çekildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Dezenflasyon Sürecinde Çıktı Açığı Göstergeleri" başlıklı analizde enflasyon artış hızındaki yavaşlamaya dikkat çekti. Analizde "Yakın döneme ilişkin göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ediyor" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:59