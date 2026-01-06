Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Muhalif kanattan Kemal Kılıçdaroğlu’na baskı! Özgür Özel’in a takımını şikayet ettiler
SON DAKİKA | Muhalif kanattan Kemal Kılıçdaroğlu’na baskı! Özgür Özel’in a takımını şikayet ettiler
Son dakika haberi: CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasında yıllardır devam eden çekişmeye 'A takım krizi' de eklendi. Muhaliflerin; MYK, PM ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki dağınık görüntüyü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na "yeni bir hareket başlat" baskısı da artıyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 07:35