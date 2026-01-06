SON DAKİKA | Muhalif kanattan Kemal Kılıçdaroğlu’na baskı! Özgür Özel’in a takımını şikayet ettiler

Son dakika haberi: CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiaları ve 'arınma' tartışmalarının gölgesinde bir kriz daha patlak verdi. Son 1 aylık süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden birçok muhalif partilinin; PM, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki yeni oluşumdan yakındığı öğrenildi.



