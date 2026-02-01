SON DAKİKA | Muhittin Böcek sevgilisi Melek K.’ya belediyenin kaynaklarını seferber etmiş! Lüks saat, özel şoför, ve araç...

'AMAÇLARI BENİ SENDEN UZAKLAŞTIRMAK'

ALDAŞ denetimine ilişkin bölümlerde ise Melek K.'nin, "ALDAŞ denetiminde müfettiş Yasin'e takmıştı. 'Bu kadar lüks yurt dışı harcamalarını kim yapıyor' diye sormuş. Bana, 'Sana niye sormuyorlar, KOM niye almıyor' diye soruyorlar. Ben ne diyeceğimi bilemedim. 'Beni neden sorsunlar, neyim var' diyebildim sadece. Amaçları beni senden uzaklaştırmak. Ben hariç kimsenin dışında öncelik olmayı bekleme" değerlendirmelerinde bulunduğu aktarıldı.

'ÇIKINCA BENİ KORU VE KOLLA'

Mektubun son bölümlerinde ise Melek K.'nin Böcek'e destek mesajları verdiği belirtilerek, "En ağrıma giden de senin itibarın hakkında çıkan haberler ve yukarının bildikleri. Kalbim acıyarak yazıyorum bunları. Sen böyle bir adam değildin. Etrafındakiler, bu güvendiğimiz insanlar dediklerin daha kolay yaptırabilmek için seni nasıl bir yaşantıya sürüklemişler. Sen de içerde olunca beni hepten yalnız sandılar herhalde. Kimin ne hainlik yapacağını kestiremiyorum. Sana zarar vermesinler, ben bu şekilde üstesinden gelirim. Beni düşünme, çıkınca beni koru ve kolla yeter. Dağ gibi arkanda olmaya devam edeceğim. Dimdik yürümeye devam edeceğim. En ufak yanlışın ve ihanetin içinde de olmayacağım" dedi.

'BÖCEK İLE 10 YILDIR GÖNÜL İLİŞKİM VARDI'

Melek K. 16 Ekim 2025'te şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, Muhittin Böcek ile aralarında 10 yılı aşkın süredir 'gönül ilişkisi' bulunduğunu söyledi. Melek K., lise eğitimini tamamladıktan sonra 2013'te Konyaaltı Belediyesi'nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığını, 2014'te Özel Kalem'de büro personeli statüsüne geçtiğini söyledi. Melek K., oturduğu sitedeki dairenin Muhittin Böcek'e ait olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 senedir oturuyorum. Kira ve aidat ödemiyorum" dedi. 2015 yılında Böcek ile aralarında gönül ilişkisinin başladığını, 2019'da dedikodu ve etik kaygılar nedeniyle Büyükşehir'e geçmek istemediğini, bu nedenle Böcek'in yönlendirmesiyle KONTEV'de çalıştığını anlatan Melek K., KONTEV'de görev ve sorumluluğu olmadığını, gidip geldiğini, vakfın başkanının Muhittin Böcek olduğunu söyledi.