Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Son dakika haberi: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'nden istenen 1 milyon euro rüşvetin, bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi olduğunu itiraf etti. Ek ifade veren oğul Gökhan Böcek ise aday tanıtım toplantısı sırasında Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiklerini anlattı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 12.05.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 07:11
SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Son dakika haberi: Siyaset dünyası, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık karşılığında genel merkezde alınan 1 milyon euroluk rüşvetle çalkalanıyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in cezaevinden verdikleri ek ifadeler, 2024 yerel seçim süreciyle CHP'deki şoke edici rüşvet ve usulsüzlük ağını ortaya çıkardı. İfadelerdeki en çarpıcı iddia ise belediye başkanlığına adaylık karşılığında milyonlarca euro istenmesi talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmesi oldu.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

İTİRAFÇI OLDU

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları damga vurdu. 8 ve 10 Mayıs'ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek'in ifadesine SABAH ulaştı. Böcek, 2024 Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmadan önce CHP Genel Merkezi'nde toplantıya katıldığını, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle birlikte mevcut belediye başkanlarına "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" dediğini anlattı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Toplantı sonrası oğlu Gökhan Böcek'e "Parti genel merkezi birtakım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir, çünkü ben sahada olacağım" dediğini belirten Böcek, "Bu süreç sonrasında oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de 'Oğlum sen de imkânlarımız dahilinde gereğini yap' şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur. Gökhan'ın beyanında geçtiği şekliyle bu konuda sponsorluk ödemesi adı altında Gökhan'ın beyanında geçen Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli işadamlarından ve yine parti meclis üyelerinde bu konuda destek alınmış olabilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

'OĞLUM GEREĞİNİ YAP'

Muhittin Böcek "Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek, 'Baba Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba arayıp 1 milyon euro istedi' demesi üzerine 'Sen gereğini yap' dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur" dedi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

'PARA, ADAYLIK KARŞILIĞINDA İSTENDİ'

Gökhan Böcek, cezaevinden verdiği ek ifadesinde rüşvetin adaylık karşısında alındığını itiraf etti. Böcek "Veli Ağbaba'nın beni arayarak Özgür Özel'in talimatıyla aradığını ve partiye babamın Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı yapılmasına ilişkin 1 milyon euro istediğini söylemiştim. Topladığım euro cinsi paralar yaklaşık TL cinsi karşılığı olan 30 milyon TL'ye varınca Veli Ağbaba'yı telefonundan aramıştım.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Kendisi 30 milyon TL istediği için o an elimde bulunan euro cinsi paranın günün kuruna göre karşılığı 900 küsür bin euro yapıyordu. Bunu Veli Ağbaba'ya söyledim. O da bana '1 milyon euroya tamamla getir' dedi. Bu konuşma 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş konuşmadır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

VELİ AĞBABA'NIN 'TANIMIYORUM' YALANI

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'le hiçbir tanışıklığı ve irtibatı olmadığını savunarak "Görsem tanımam" ifadelerini kullandı. Ancak Ağbaba'nın cezaevinde Muhittin Böcek, Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ağbaba'nın cezaevindeki ziyaretleri, Muhittin ve Gökhan Böcek'in itirafçı olmamaları için yapılan baskıyı akıllara getirdi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

'YER KAPLAMASIN DİYE EURO TOPLADIM'

Paranın kaynağıyla ilgili konuşan Böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen işadamlarından paraları topladığını belirterek, "İşadamları genelde bana bu yardımı euro veya dolar olarak verirdi. Ama ben işadamlarına 'Mümkünse euro olarak verin' dedim. Euro cinsi paranın miktar itibarıyla az olacağı için taşımasının kolay olacağını düşündüm" dedi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

'200 BİN DOLAR DAHA ÖDEDİK'

Skandalın boyutunun sadece 1 milyon euro ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde aday tanıtım lansmanı sırasında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişiye, otoparkta siyah poşet içerisinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini anlattı. Böcek, "Hatırladığım kadarıyla 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile yine internet tabanlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Bu görüşmede kendisi bana, 'Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun' dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi '7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur' şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşetle teslim ettim" dedi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

'O KADAR PARA VERDİK' SİTEMİ

Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de dün savcılığa ek ifade verdi. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in, babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. "O kadar para verdik, hâlâ açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi stres yarattığını vurguladı.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Böcek, "Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan 'Hâlâ ne istiyorlar' şeklinde tepki gösterdi" dedi.

SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

TANITIM TOPLANTISI SIRASINDA İKİNCİ ÖDEME

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadesine göre, Antalya'da 21 Şubat 2024'te aday tanıtım toplantısı yapıldığı sırada, Gökhan Böcek istenen 200 bin doları toplantının düzenlendiği yerin otoparkında teslim etti.

#ÖZGÜR ÖZEL #MUHİTTİN BÖCEK #GÖKHAN BÖCEK #CHP