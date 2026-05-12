SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den
Son dakika haberi: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'nden istenen 1 milyon euro rüşvetin, bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi olduğunu itiraf etti. Ek ifade veren oğul Gökhan Böcek ise aday tanıtım toplantısı sırasında Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiklerini anlattı.
Giriş Tarihi: 12.05.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 07:11