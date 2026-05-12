SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in itiraflarına SABAH ulaştı: Rüşvet talimatı Özgür Özel’den

Bu görüşmede kendisi bana, 'Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun' dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi '7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur' şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşetle teslim ettim" dedi.