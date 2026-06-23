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SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP'li belediyeler 2 yılda battı

Son dakika haberi: Her fırsatta popülist söylemlerde bulunarak 'ekonomiye çağ atlatma' vaadini dile getiren Özgür Özel ve yönetiminin belediyeleri, 2 yılda borç batağına girdi. Bazı ilçelerde aylarca maaş alamayan işçiler tefecilerin eline düştü.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 07:55
SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

Son dakika haberi: Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezi haline gelen CHP'li belediyeler, diğer yandan birçok noktada sonu gelmeyen mali krizlerle de boğuşuyor.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

Yerel seçimlerden bu yana geçen 2 yıllık süre zarfında CHP tarafından kazanılan belediyelerin birçoğunda maaşlar düzenli şekilde ödenemiyor. 2024 seçimlerinden sonra zirve yapan mali darboğaz sebebiyle birçok ilçedeki belediye işçileri sürekli krediler çekerek borç batağına sürükleniyor.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

ÇİĞLİ'DE İNTİHAR

CHP'li belediyelerde mali durumu en bozuk ilçelerin başında Çiğli geliyor. Yerel seçimlerden sonra tazminatsız bir şekilde 147 işçiyi tazminatsız kovan belediye, buna ek olarak bazı birimlerdeki işçilerin maaşını da 5-6 ay boyunca ödeyemedi.

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SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

Son 2 yılda işçilerin sık sık protesto gösterisi düzenlediği ilçede en acı olay ise geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Belediyeden tazminatsız şekilde kovulan ve aylarca da maaşını alamadığı öğrenilen 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan, borç batağından çıkamayarak intihar etti.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

ÜSKÜDAR'DA KRİZ

Yerel seçimlerde borçsuz olarak CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi de mali krize sürüklenen bir diğer nokta oldu. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan belediye, emekli olan işçilerin tazminatını dahi ödeyemez hale geldi.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

Emekli olan kimi personel 6 ay, kimi ise 9 ay boyunca kıdem tazminatını alamadı. Maaşların düzenli ödenmesi konusunda da sorunlar yaşayan belediye, şubat ayında mülkiyetindeki 4 ayrı taşınmazı daha satışa çıkararak nefes almaya çalışmıştı.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

KARŞIYAKA DA KARIŞIK

Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Belediyeye bağlı işçilerin kimi 5 ay, kimi ise 8 ay boyunca maaş alamadı. Bazı işçilerin alacağının 400 bin liraya kadar çıktığı, bazılarının ise borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

KONAK, BUCA, EYÜPSULTAN...

Son 2 yılda büyük krizlerin yaşandığı Konak ve Buca'da da benzer krizler gözler önüne serildi. Bu süreçte aylar boyu maaş alamayan işçiler Buca Belediyesi'ni basıp iş bırakınca ilçede çöp dağları oluşmuştu.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

Seçimler sonrası mali krize giren Konak Belediyesi de maaş ödemelerindeki sıkıntılar sebebiyle işçi ayaklanmalarıyla gündeme gelmişti.

SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

AK Parti'den CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde de mali sorunlar patlak vermiş, belediyeden geçen sene işçilere gönderilen mesajda "maaşların yalnızca 30 bin liralık kısmının ödenebileceği" duyurulmuştu.

#ÖZGÜR ÖZEL