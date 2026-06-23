SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP’li belediyeler 2 yılda battı

KARŞIYAKA DA KARIŞIK



Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Belediyeye bağlı işçilerin kimi 5 ay, kimi ise 8 ay boyunca maaş alamadı. Bazı işçilerin alacağının 400 bin liraya kadar çıktığı, bazılarının ise borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi.