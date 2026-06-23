Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP'li belediyeler 2 yılda battı
SON DAKİKA | Özgür Özel ‘Ekonomiyi kurtaracağız’ demişti! CHP'li belediyeler 2 yılda battı
Son dakika haberi: Her fırsatta popülist söylemlerde bulunarak 'ekonomiye çağ atlatma' vaadini dile getiren Özgür Özel ve yönetiminin belediyeleri, 2 yılda borç batağına girdi. Bazı ilçelerde aylarca maaş alamayan işçiler tefecilerin eline düştü.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 07:55