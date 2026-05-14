SON DAKİKA | Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın kara kutusu açıldı! WhatsApp mesajları deşifre oldu

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA TANIKLARA RÜŞVET TEKLİF ETTİ



CHP'den milletvekili adayı da olan Koç, CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkmıştı. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak verdiği ifadede, "tanık olmaması için" kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini, bu teklifin de Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini anlatmıştı.