SON DAKİKA | Özgür Özel'in skandal açıklamaları fitili ateşledi! SDG/YPG sevdası CHP'de isyan çıkardı
Son dakika haberi: CHP'nin son dönemde YPG terör örgütünü umutlandıran söylemleri ve önceki gün "Kürt sorununun çözümü" iddiasıyla gerçekleştirdiği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içerisinde yeni krizin fitilini ateşledi.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 06:42