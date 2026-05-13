SON DAKİKA | Özkan Yalım kirli para trafiğini anlattı: Özgür Özel’den ‘paraları mavi valizime koy’ talimatı

Son dakika haberi: Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım yararlandığı etkin pişmanlık kapsamında dün ek ifade verdi. Yalım ifadesinde; "CHP Genel Merkezi, bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.05.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 06:19
Son dakika haberi: Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım dün ek ifade verdi. İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oldu.

Yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini belirten Yalım, "Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi" ifadesini kullandı.

Yalım, 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti.

Yalım, Uşakspor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını da itiraf etti. CHP lideri Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı.

Manisa İl Kongresi sonrası yaşananları daha ayrıntılı olarak anlatan Yalım, 13 Ekim 2023'te telefonunda "Özgür Özel Yeni Numarası" olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" yazdığını söyledi.

Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, "Demirhan, Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu" ifadesini kullandı.

İfadesinin son bölümünde ise CHP yönetimine tepki gösteren Yalım şunları söyledi: "CHP Genel Merkezi, bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar."

