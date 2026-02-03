Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Raffles Otel’deki fuhuş partisine spor kılıfı! 'Mama Gönül'den ilginç savunma: “Murat Ongun’a tenis oynamayı öğretiyordum” 

Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ongun ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Demir, Ongun'la tenis öğretmek amacıyla bir araya geldiklerini iddia etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Demir'in ifadesi, İBB yönetiminde görev yapan üst düzey isimlerle bağlantısı nedeniyle gündem yarattı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 08:06
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti.

11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'inde arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklandı.

2604 NUMARALI DAİREDE PARTİ

Çalkın verdiği itiraflarda, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı, İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı.

Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü.

ÖDEMELER MAMA'YA YAPILIYORDU

Çalkın verdiği ifadede, önce Murat Ongun'la birliktelik yaşadığını devamında ise Emrah Bağdatlı'yla Raffles Otel'deki VIP odada birlikte olduklarını anlattı.

Bağdatlı'nın burada dolarları rulo yaparak uyuşturucu kullandığını dile getirirken, diğer mağdur kadınların anlatımlarına göre ise İmamoğlu'nun kasası iş adamı Hüseyin Köksal'ın da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.

Çalkın ifadelerinde özellikle kendilerini pazarlayan isme dikkat çekmiş ve İmamoğlu'nun A takımının ödemelerini bir kadına verdiğini söyledi.

"ONGUN'A TENİS ÖĞRETİYORDUM" SAVUNMASI

Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında en dikkat çeken isim İmamoğlu'nun A takımına fuhuş amacıyla kadınlarla tanıştıran 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin Demir oldu.

İBB ekibinden elden para alarak, gönderdiği kadınlara elden ödeme yaptığı belirtilen Demir'in ise ifadesinde fuhuş suçlamasını reddederek Murat Ongun'a tenis dersi verdiğini onun için bir araya geldiklerini iddia etti.