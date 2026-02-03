Trend
SON DAKİKA | Raffles Otel’deki fuhuş partisine spor kılıfı! 'Mama Gönül'den ilginç savunma: “Murat Ongun’a tenis oynamayı öğretiyordum”
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ongun ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Demir, Ongun'la tenis öğretmek amacıyla bir araya geldiklerini iddia etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Demir'in ifadesi, İBB yönetiminde görev yapan üst düzey isimlerle bağlantısı nedeniyle gündem yarattı.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 08:06