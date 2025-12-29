Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | SABAH o siteyi görüntüledi! Villada uyuşturucu ve fuhuş partisi: Birçok ünlü isim katıldı...

Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer tutuklandı. SABAH, Ziylan'ın uyuşturucu partileri verdiği iddia edilen villasının bulunduğu siteyi görüntüledi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:46
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan FLO Yönetim Kurulu üyesi işadamı Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.

Tutuklanma gerekçelerine SABAH ulaştı. Karara göre, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun yalısı ve yatında düzenlediği uyuşturucu partilerinde özel olarak uyuşturucu madde temin edildi.

Bu temin edilen uyuşturucu maddeler, Garipoğlu'nun yalısında görevli olan ve tutuklanan 5 şüpheli tarafından yalıya özel olarak gelen misafirlere sunuldu ve ikram edildi.

Karara göre FLO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uğur Ziylan da tıpkı Kasım Garipoğlu gibi bu uyuşturucu partilerini düzenleyen isimlerden biriydi. Bu partilere çok sayıda ünlü isim katıldı.

TUVALETTE UYUŞTURUCU

MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer'in ise sahibi olduğu Bebeköy'deki MOMO şubesinde de tıpkı Etiler'de geçtiğimiz haftalarda narkotik baskınına uğradı

Tuvaletinde uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen Kütüphane gibi, uyuşturucu maddenin özel olarak tuvaletlerde kullanıldığına dikkat çekildi.

Bu suretle uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu anlatıldı. Şüphelilerden Yılmaz Burak Bozkurt'un düzenlediği yeni yıl partisinde uyuşturucu madde artığı ele geçirildi.

KAÇABİLİRLER ŞÜPHESİ

Soruşturmaya konu bir takım şüpheliler hakkında yakalama kararı bulunduğu bu nedenle şüphelilerin serbest kalmaları halinde kaçabilecekleri yahut saklanabileceklerine dair somut bulguların olduğu bu nedenle tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

Serbest kalmaları halinde delilleri değiştirebilecekleri ve tanıklar üzerinde baskı kurabileceklerinin altı çizildi.