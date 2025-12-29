Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | SABAH o siteyi görüntüledi! Villada uyuşturucu ve fuhuş partisi: Birçok ünlü isim katıldı...
SON DAKİKA | SABAH o siteyi görüntüledi! Villada uyuşturucu ve fuhuş partisi: Birçok ünlü isim katıldı...
Son dakika haberi: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer tutuklandı. SABAH, Ziylan'ın uyuşturucu partileri verdiği iddia edilen villasının bulunduğu siteyi görüntüledi.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:46