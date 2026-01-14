Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | SABAH yasa dışı bahis ile mücadele yol haritasını açıklıyor! Başkan Erdoğan'a sunuldu: İşte 71 maddelik eylem planı
SON DAKİKA | SABAH yasa dışı bahis ile mücadele yol haritasını açıklıyor! Başkan Erdoğan'a sunuldu: İşte 71 maddelik eylem planı
Son dakika haberi: Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. 7 ana başlık altında 37 hedef belirlenen 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosistemi bütüncül şekilde kuşatılacak. Amaç, sadece siteleri kapatmak değil, ağ yapısını dağıtmak.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:09