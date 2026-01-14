SON DAKİKA | SABAH yasa dışı bahis ile mücadele yol haritasını açıklıyor! Başkan Erdoğan’a sunuldu: İşte 71 maddelik eylem planı

CEVDET YILMAZ: BÜTÜNCÜL BİR PLAN

Önceki gün AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kapsamında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas bir sosyal yara olarak bunu görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Hukuki cezalar bağlamında Adalet Bakanlığımız o konuları çalışıyor" dedi.