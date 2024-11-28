SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı
Dünya piyasalarıyla beraber Türkiye'ye de milyonlarca sahte doların girdiği öğrenildi. Dün Kapalıçarşı'da döviz bürolarının ve bazı bankaların döviz alımlarını durduğu bilgisi gündeme geldi. İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş olayın gerçek yüzünü açıklayarak 'Sahte dolar nasıl anlaşılır?' sorusuna cevap verdi. Kapalıçarşı Nuri Osmaniye Kapısı çıkışında basın mensuplarına konuşan TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren ise sahte doların fotoğrafını göstererek açıklama yaptı. İşte sahte dolar soruşturmasının tüm detayları…
Giriş Tarihi: 28.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:09