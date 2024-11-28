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SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

Dünya piyasalarıyla beraber Türkiye'ye de milyonlarca sahte doların girdiği öğrenildi. Dün Kapalıçarşı'da döviz bürolarının ve bazı bankaların döviz alımlarını durduğu bilgisi gündeme geldi. İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş olayın gerçek yüzünü açıklayarak 'Sahte dolar nasıl anlaşılır?' sorusuna cevap verdi. Kapalıçarşı Nuri Osmaniye Kapısı çıkışında basın mensuplarına konuşan TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren ise sahte doların fotoğrafını göstererek açıklama yaptı. İşte sahte dolar soruşturmasının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 28.11.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:09
SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

Dünya piyasalarında devam eden sahte döviz furyası Türkiye'yi de içine aldı. Hafta başından bu yana dillendirilen sahte döviz iddiaları ve döviz bürolarının döviz alımlarını durduğu haberi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte detaylar…

SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

Sahte dolar alma korkusuyla Kapalıçarşı'da dün döviz bürolarının dolar almadığı öğrenildi. Piyasada beyaz dolar olarak adlandırılan paralarla ilgili döviz bürolarının camına "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" ifadeleri asıldı. Yurt dışından geldiği öğrenilen sahte 50 ve 100 doları para sayma makinelerinin bile ayırt edemediği iddia edildi.

SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

İŞTE SAHTE DOLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Kapalıçarşı Nuri Osmaniye Kapısı çıkışında basın mensuplarına konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, piyasada sahte dolar sürüldüğüne dair iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sahte para konusunda somut deliller yerine söylentilere dayanan bir panik havası yaratılmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır. 1 haftadır yaptığımız çalışma sonucunda, sadece tüm Türkiye'de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Türkiye'de ki tüm illerde de döviz bürolarına bugün sabah mesaj attım. 'Lütfen elinizde bir sahte para varsa bizimle paylaşın' dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik. Bunlar da makinelerimizden geçmemektedir.

SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur. TÜYAMDER üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseseler sahte paraları tespit etmek için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu gişelerimizden geçmesi mümkün değildir. Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri, sahte para riskini arttırmaktadır. Buradan bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Kuyumcu, para transfer merkezi, cihazlar ve personellerin nitelikli olmaması sebebiyle sahte paralar ancak buralardan halkımıza verilebilir.

SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

Çözüm ve önerilerimizi de şu şekilde sıralamak istiyorum. Bankalar yetkili müesseseler tarafından gerçek olduğu teyit edilen eski basın beyaz dolarları kabul etmelidir. Ne yazık ki şu an hiçbir banka elimizde ki gerçek dolarları almıyor. Müesseseler doğruluğundan emin oldukları banknotların bankalarca kabul edilmesi durumunda herhangi bir sorun yaşandığında bu paraları geri alma tahmininde bulunmasına rağmen bu paralar bizden alınmıyor. BDDK ve Merkez Bankası'na büyük görev düşmektedir. Eski basım dolarlarının Merkez Bankası ve bankalar tarafından kabul edilmesi, piyasadaki bu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. Yok. Kapalı çarşı bir adım ötede. Ben 1 haftadır şu iki paraya ulaştım sadece. Bunlar da makinelerden geçmiyor. Ve ele alındığı zaman sahte olduğu hemen anlaşılabilir. Buradaki en önemli konu bankalar döviz bürolarından ve vatandaşlardan bu paraları almıyor bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün kriz çözülmüş olacak. Bir kriz yok, sahte para yok.

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