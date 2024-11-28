SON DAKİKA! Sahte dolar nasıl anlaşılır? Uzman isim olayın perde arkasını anlattı

Çözüm ve önerilerimizi de şu şekilde sıralamak istiyorum. Bankalar yetkili müesseseler tarafından gerçek olduğu teyit edilen eski basın beyaz dolarları kabul etmelidir. Ne yazık ki şu an hiçbir banka elimizde ki gerçek dolarları almıyor. Müesseseler doğruluğundan emin oldukları banknotların bankalarca kabul edilmesi durumunda herhangi bir sorun yaşandığında bu paraları geri alma tahmininde bulunmasına rağmen bu paralar bizden alınmıyor. BDDK ve Merkez Bankası'na büyük görev düşmektedir. Eski basım dolarlarının Merkez Bankası ve bankalar tarafından kabul edilmesi, piyasadaki bu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. Yok. Kapalı çarşı bir adım ötede. Ben 1 haftadır şu iki paraya ulaştım sadece. Bunlar da makinelerden geçmiyor. Ve ele alındığı zaman sahte olduğu hemen anlaşılabilir. Buradaki en önemli konu bankalar döviz bürolarından ve vatandaşlardan bu paraları almıyor bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün kriz çözülmüş olacak. Bir kriz yok, sahte para yok.