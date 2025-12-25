SON DAKİKA | Şile Belediyesi’ndeki rüşvet listesinden milyonlar çıktı! Alınan paraları tek tek yazmışlar

Kaçmaz'ın telefonunda bulunan iki ayrı listede Şile Belediyesi'ne işi düşen esnaf, iş adamı ve müteahhitlerden alınan milyonlarca lira rüşvetin çetelesinin tutulduğu, bir diğer belgede ise alınan rüşvetlerin harcandığı yerlerin listelendiği görüldü.