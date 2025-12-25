Trend
SON DAKİKA | Şile Belediyesi'ndeki rüşvet listesinden milyonlar çıktı! Alınan paraları tek tek yazmışlar
CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik Temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında göz altına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı. Tutuklu eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Kaçmaz'a tutturduğu rüşvet listesinde kamu gücü kullanılarak temin edilen milyonlarca lira rüşvetler ve yapılan harcamaların tek tek yazıldığı görüldü.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:28