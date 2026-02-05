Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü
SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü
Son dakika haberi: Jeffrey Epstein skandalı, Batı dünyasındaki organize cinsel istismar ağlarının sadece görünen yüzü. Reşit olmayan kızları hedef alan bu kirli sistem, güçlü isimler ve siyasi bağlantılarla korunuyor. Milyarder iş insanının kurduğu bu ağ, benzer yapıların Batı toplumunda nasıl işlediğinin çarpıcı bir örneği. Epstein dosyası, sadece bir kişinin suçlarını değil, sistemik bir sorunu gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 06:19