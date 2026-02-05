Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

Son dakika haberi: Jeffrey Epstein skandalı, Batı dünyasındaki organize cinsel istismar ağlarının sadece görünen yüzü. Reşit olmayan kızları hedef alan bu kirli sistem, güçlü isimler ve siyasi bağlantılarla korunuyor. Milyarder iş insanının kurduğu bu ağ, benzer yapıların Batı toplumunda nasıl işlediğinin çarpıcı bir örneği. Epstein dosyası, sadece bir kişinin suçlarını değil, sistemik bir sorunu gözler önüne seriyor.

HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 06:19
SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

Son dakika haberi: ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede 2019'da ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein dosyası, Batı dünyasında "tekil bir cinsel suç" olarak kapatılmak istense de benzer vakalar çok fazla.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

ABD'de patlak veren bu rezalet, Batı'da faaliyet gösteren karanlık yapıların yalnızca bir örneği. Din, kişisel gelişim, spiritüalizm ya da yardım örgütü kisvesi altında faaliyet yürüten bu yapılanmalar, kapalı devre sistemleri ve mutlak itaat anlayışıyla dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları:

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

TOPLU İNTİHARLAR

NXIVM

ABD merkezli bu oluşum, yıllarca "kişisel gelişim ve liderlik eğitimi" adı altında faaliyet yürüttü. Ancak soruşturmalar, örgütün kadınları psikolojik baskıyla köleleştirdiğini, damgaladığını ve cinsel istismara zorladığını ortaya koydu.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

Kurucu Keith Raniere, kendisini "üstün zekâ ve ahlaki rehber" olarak tanıttı. 'Seks tarikatı' olduğu söylenen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm iddialardan suçlu bulunmuştu.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

ORDER OF THE SOLAR TEMPLE

Kanada ve İsviçre merkezli yapı, üyelerine "seçilmiş ruhlar" olduklarını telkin etti. Üyelerinin çoğu varlıklı eski Katoliklerdi. Yüksek eğitimli, varlıklı kişiler hedef alındı.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

1990'larda yaşanan toplu ölümler, yapının kıyametçi ve kapalı yapısını gözler önüne serdi. Toplu intihar vakalarıyla dikkat çekti. Son toplu intiharlarında 74 kişi canına kıydı.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

SCIENTOLOGY

Resmi olarak "din" statüsünde kabul edilen Scientology, özellikle Batı'da yoğun tartışma konusu. Uzmanlar yapının bir dolandırıcılık ve istismar zinciri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

FLDS

ABD'de faaliyet gösteren Fundamentalist Mormonlar (FLDS), çok eşlilik ve çocuk yaşta evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Liderin mutlak otoritesi sorgulanamaz kabul edildi.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

2008'de Yearning for Zion (YFZ) Çiftliği'ne düzenlenen baskında yakalanan 12 şüpheliden 11'i çocuk cinsel istismarı, çok eşlilik veya yasadışı evlilik yapma suçlarından yargılanarak mahkûm edildi.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

1960'LARDA ORTAYA ÇIKTI

CHILDREN OF GOD

1960'larda ortaya çıkan yapı, Hıristiyanlık söylemini kullanarak çocuk istismarını meşrulaştırmakla suçlandı. Birçok ülkede yasaklandı, lider kadrosu yargılandı. Mağdurlar uzun süre ağır travmalar yaşadı.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

CİNAYET İTİRAFLARI

Epstein'la ilgili dosyalarda klonlama benzeri genetik çalışmalar ve cinayet gibi birçok detay ortaya çıktı. İsmi belirsiz kişiden gönderilen e-postada, "Onu öldürmen için sana izin veriyorum" ifadesi bulunuyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

"Gizli: Jeffrey Epstein" başlıklı e-postada, boğularak öldürülen iki kadının, Epstein'ın emriyle gömüldüğü iddiası yer alıyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

SERVETİNİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Jeffrey Epstein geride 578 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Ancak bu servetin nasıl elde ettiği hâlâ tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

Forbes'a göre bu servetin arkasında Victoria's Secret'ın uzun yıllar patronluğunu yapan Les Wexner ile özel sermaye devi Apollo Global Management'ın kurucusu Leon Black isimli iki milyarder var.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

KLONLANMIŞ ÇOCUK PROJESİ

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'ın, genetiği değiştirilmiş çocuklar yaratmayı amaçlayan bir projeyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Deneylerin yapıldığı ülkeler arasında Ukrayna'nın adı geçiyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

AVRUPA'DA 50 BİN GÖÇMEN ÇOCUK KAYIP

Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi.

SON DAKİKA | Siyonist sapkın Jeffrey Epstein ne ilk ne de son: Küresel elitlerin karanlık yüzü

KANADA'DA TOPLU MEZARLARDAN BEBEKLER ÇIKTI

Geçtiğimiz yıllarda Kanada'da birçok farklı yatılı okulun bahçesinde bulunan mezarlarda yüzlerce çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.