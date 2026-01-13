SON DAKİKA | Sosyal medya savaş makinesine döndü! Siyonizmin bir numaralı destekçisi oldular

Sosyal medyanın manipülasyon ve algı operasyonlarında nasıl kullanıldığıyla ilgili de bilgiler aktaran Keleş, "Özellikle son günlerde İran'da yaşanan kitle hareketlerinin yönlendirilmesinde sosyal medya platformlarının ne kadar etkili olduğunu görüyoruz.



Geçmişte Gezi Parkı olaylarında da bu platformların toplumu yönlendirme gücüne hep birlikte şahit olduk" dedi. Keleş, esas çözümün ise kendi sosyal medya platformlarımızı güçlendirmek olduğunu altını çizdi.