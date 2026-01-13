Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Sosyal medya savaş makinesine döndü! Siyonizmin bir numaralı destekçisi oldular
SON DAKİKA | Sosyal medya savaş makinesine döndü! Siyonizmin bir numaralı destekçisi oldular
Son dakika haberi: Günümüzde savaşların artık sadece silahla yapılmadığını ifade eden uzmanlar, toplumu yönlendiren sosyal medya platformlarının birer savaş aracına dönüştüğünü belirtiler. Bu yapıların 'hesap vermeden güç kullanabilen' devlet gibi birer aktör olduğunu ve artık bu duruma 'dur' denilmesi gerektiğini kaydettiler.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 07:55