SON DAKİKA | Suriye konusunda ya iktidarda CHP olsaydı? İşte ana muhalefetin hezeyana dönüşen suç karnesi

'SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR?'



2019 yılında tepki çeken bir demeç veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz?" ifadelerini kullanmıştı. Sonraki süreçte açıklamasını yumuşatmaya çalışsa da Kılıçdaroğlu'na tepkiler uzun süre dinmemişti. Kılıçdaroğlu bir başka açıklamasında, "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.