Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Suriye konusunda ya iktidarda CHP olsaydı? İşte ana muhalefetin hezeyana dönüşen suç karnesi
SON DAKİKA | Suriye konusunda ya iktidarda CHP olsaydı? İşte ana muhalefetin hezeyana dönüşen suç karnesi
Son dakika haberi: CHP'nin Suriye konusunda yıllardır savunduğu tutarsız politikalar ve tepki çeken söylemler, YPG'nin ağır kayıpları sonrası yeniden gündem oldu. Ana muhalefet kanadı ısrarla, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" tezini savunmuştu.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 06:47