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SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

Son dakika haberi: Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle ülkeye yönelen tehdidin ana damarlarını kesen Mehmetçik, gösterdiği büyük fedakârlık ve özveriyle Zap Vadisi'nde terör kilidini kapatarak tarihi bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta bakanlığının bütçe komisyon görüşmeleri sırasında kritik gelişmeyi duyurmasının ardından bölgeyi ilk kez SABAH görüntüledi.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:42
SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta kilitlendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

Son dakika haberi: Pençe Kilit Operasyonu öncesinde füze ve roketatarlı saldırılar neticesinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve siviller hayatını kaybetti. Türkiye Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru savunma hakkına dayanarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.

SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta kilitlendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

Bugün, Irak sınırının tamamını ileriden kontrol ederek vatan topraklarını ve vatandaşı güvende tutan Mehmetçik, dünyada eşine az rastlanır hassasiyetle gerçekleştirilen operasyonlara "merhameti ve fedakârlığı" ile damgasını vuruyor.

SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta kilitlendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

Irak'ın 30-45 kilometre derininde teröre "Pençe" indiriliyor. Sivil ve çevre hassasiyeti sebebiyle zor yoldan ilerleyen ama adına halel getirmeden hedefine ulaşan Mehmetçik, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" parolasıyla mücadelesine devam ediyor.

SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta kilitlendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

MEHMETÇİK KUŞ UÇURTMUYOR

"Pençe-Kilit'in kapanmaya başladığı nokta" olarak nitelendirilen Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesi teröristlerin en fazla sızma ve taciz girişiminde bulunduğu yerlerden biri oldu.

SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta kilitlendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor

Üs bölgesi faaliyete geçmeden 20'ye yakın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Stratejik konumu gereği terör örgütünün terk etmemekte direndiği Zap Vadisi, bir yıl içinde Türk askerinin hâkimiyeti altına alındı, üs bölgeleri mutlak güvenlik için yerli üretim silah sistemleriyle donatıldı.

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