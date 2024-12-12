SON DAKİKA | Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! SABAH ilk adımın atıldığı noktada: Askerin mücadelesi aralıksız sürüyor
Son dakika haberi: Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle ülkeye yönelen tehdidin ana damarlarını kesen Mehmetçik, gösterdiği büyük fedakârlık ve özveriyle Zap Vadisi'nde terör kilidini kapatarak tarihi bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta bakanlığının bütçe komisyon görüşmeleri sırasında kritik gelişmeyi duyurmasının ardından bölgeyi ilk kez SABAH görüntüledi.
Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:42