SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yasa tasarısının kapsamı belli oldu! Ağır suçlar kapsam dışı

3'LÜ TEYİT OLMADAN UYGULAMA OLMAYACAK



Teyit mekanizması 'tamam' demeden uygulama olmayacak. Bu da yasaya net olarak yazılacak. Üzerinde çalışılan modele göre MİT ve TSK tespit yapacak, MGK bunu teyit edecek. Teyit için silah bırakma ve mağaraların boşaltılmasının yüzde 70-80 oranında tamamlanması üzerinde duruluyor.