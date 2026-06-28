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SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yasa tasarısının kapsamı belli oldu! Ağır suçlar kapsam dışı
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yasa tasarısının kapsamı belli oldu! Ağır suçlar kapsam dışı
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir aşamaya geçmesi için hazırlıkları devam eden yasa teklifinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yasa müstakil ve süreli olacak. Kapsam ve tanımlar net yazılacak. Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı tutulacak. Teyit ve tespitten sonra yasadaki hükümlerin uygulanacağı net olarak yazılacak.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:19