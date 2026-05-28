SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’de işler hızlanıyor! ‘İran hesabı’ çöktü, PKK kıskaca alınıyor

DEM PARTİ'YE UYARI



Öcalan'ın, son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi. DEM Parti'nin ikili oynadığı ve süreçten memnun olmadığı için ayak sürüdüğü kulislerde konuşuluyordu. DEM Parti'nin bundan sonra hem örgüt üzerinde baskı kurma hem de süreci tabana anlatma konusunda daha fazla inisiyatif alacağı belirtiliyor.