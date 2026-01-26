Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik soruşturmada Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İBB'de yetim hakkıyla fuhuş rezaleti
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik soruşturmada Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İBB'de yetim hakkıyla fuhuş rezaleti
Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vermek için başvuruda bulundu. Eryiğit verdiği ifadede, firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını anlattı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve sevgilisi Ayşe Sağlam'ın da bulunduğu uçakta, iş adamları ve ünlü isimlerin yer aldığını belirten Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını itiraf etti.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 06:22