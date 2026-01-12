Trend
SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca itiraf etti: İmamoğlu'nun 'A Takımı'yla villada parti
Son dakika haberi: İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul'dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Aynı jetle 2 kez yurt dışına gittiği tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca'nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Öte yandan Rabia Karaca ifadesinde, İmamoğlu'nun A Takımı'yla villada partilere katıldığını da itiraf etti.
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:59