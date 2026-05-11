SON DAKİKA | Vatandaşların verilerini yabancı istihbaratlara vermişti! İmamoğlu casusluktan hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.