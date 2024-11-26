SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam da merak ediliyor.