Trend Galeri Trend Gündem SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı için yeni hesaplar ve tahminler yapılmaya devam ediyor. 4 aylık enflasyon farkı netleşirken kasım ve aralık ayları için tahminler de belli oldu. SSK Bağkur emeklisi enflasyon farkı oranında zam alacak. Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alan emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam için farklı senaryolar bulunuyor. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. İşte enflasyona göre SSK Bağkur emeklisi zam hesabı…

Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:07
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı için sadece iki veri kaldı. Kasım ve aralık aylarında enflasyon oranlarının belirlenmesiyle ocak ayında uygulanacak zam farkı ortaya çıkacak. İşte SSK Bağkur emeklisi zam hesabı…

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam da merak ediliyor.

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Aylık enflasyon ocakta yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97, yüzde ekimde ise yüzde 2,88 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı ise yüzde 12,06 oldu.

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

SSK BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltirken Piyasa Katılımcılar Anketinde yıllık enflasyonun yüzde 44,81 olabileceği ifade edildi. Merkez Bankası verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşecek. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı

TEMMUZDA SSK BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aylık enflasyon rakamlarına odaklandı. Ocak-Temmuz döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

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