Trend
Galeri
Trend Gündem
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni hesap belli oldu: İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesabı
SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı için yeni hesaplar ve tahminler yapılmaya devam ediyor. 4 aylık enflasyon farkı netleşirken kasım ve aralık ayları için tahminler de belli oldu. SSK Bağkur emeklisi enflasyon farkı oranında zam alacak. Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alan emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam için farklı senaryolar bulunuyor. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. İşte enflasyona göre SSK Bağkur emeklisi zam hesabı…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:07